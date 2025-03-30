搶救醫師荒 賴清德：健保應不同工不同酬

健保成立30年，護理師與急重難罕科別醫師人力持續流失，賴清德總統（右三）喊出健保應朝「不同工、不同酬」方式給付。（記者邱德祥／攝影）

健保 成立滿30年，現有制度造成護理師、急重症醫師出走，賴清德 總統29日表示，健保長期給付分配不均，今年大學申請入學，罕見出現牙醫系分數高於醫學系的現象，要改善現況，健保應朝「不同工、不同酬」給付。健保署回應，現行已投資40多億(新台幣，下同)提高急診給付，現正研議將醫師診察費，納入不同工、不同酬概念，按難易程度給付。

賴清德表示，健保推動30年，讓醫療普及人人都能看病，但這30年也衍生出許多問題，健保財務面臨困境，醫療現場不只護理師流失，連醫師也缺人，今年牙醫系的錄取分數已高於醫學系，長此以往，過去醫師的第一志願內科、外科、婦產科、兒科都將招不到人。

曾有一名享譽國際的外科醫師，執行10多個小時手術，最後健保給付僅有6到8萬元，賴清德說，原以為以該名醫師的能力與付出，至少能拿到10到20萬元的報酬，如今健保給付制度是「不同工、同酬」，此方式讓給付失衡，衍生出各科招不到人的現象，他喊話健保署應推動「不同工、不同酬」，才能永續面對下個健保30年。

健保署長石崇良表示，不同工、不同酬可分兩面向改革，第一是針對醫療人員執業的地域差異，若在離島地區執業，給付增加3成，並保障於偏鄉執業者的健保點值；第二是針對不同的科別，評估付出心力的差異，如在急重難罕的科別，提高健保給付，日前健保署已投資40多億，提高急重症的支付標準，小兒科也將評估提升點值。

石崇良說，目前已透過「醫療服務資源耗用相對值」（RBRVS）搭配健保財務狀況重新做檢討，醫療服務資源耗用相對值是指，醫療人員要付出的相對勞力、代價、訓練作為評估基準。

另外，健保署將把「不同工、不同酬」的概念，首度納入「醫師診察費」中，過去診察費並未思考到診察疾病的困難性，現正研議將其分為「一般診察費」與「複雜診察費」兩種型態，4月將界定哪些科別較易面對複雜且難診斷的疾病，優先列為「複雜診察費」的給付對象。

前健保局總經理張鴻仁表示，醫療執行相對價值，美國早有研究，外科醫學會甚至在20年前就作為提升手術給付的界定方式，調高困難科別的給付，重點在執行與如何做好資源分配，政府願意正視並且動起來，才能逐漸改善急重症與複雜手術的給付失衡問題。張鴻仁說，真正關鍵在「開始調整」，沒有開始動作，對醫界都沒有實際幫助，行政院與健保署有責任提出具體改善方案。