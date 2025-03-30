油彩留住山海之美 退休師莊國賓開展

莊國賓是退休教師，將台灣美景融入創作。（記者賴香珊／攝影）

南投敦和國小退休 教師莊國賓，平時喜歡上山下海，不僅是高山嚮導，還會開船，曬出黝黑膚色，常被誤認是體育老師，卻是美勞教育系出身，熱愛藝術創作，今年更在友人鼓勵下，首度在文化局策展，以油彩作品呈現台灣山海風景。

今年55歲的莊國賓，大學時期開始打羽球 ，展現羽球天賦，從軍、任教後，都是羽球選手，還曾拿下南投縣社會組羽球冠軍，24年前到敦和國小服務後，更一手創立羽球校隊，擔任教練長達20年，指導學生拿下多次全國優勝，培育無數選手。

莊國賓運動神經發達，還是高山嚮導，也會開船，平常不是在山上，就是在海上航行，曬出黝黑膚色，也樂於分享在山海之間旅遊的生活點滴，因此常被家長、甚至朋友誤認是體育老師，沒想到他竟是美術教師，近期還開了畫展。

莊國賓說，從年輕時，就對藝術感受非常強烈，不僅油畫、水彩，甚至使用漂流木、鐵雕、燒烙畫等多媒材創作，就連學校操場的大草皮都能成為畫布；他常在山海之間活動，走別人沒走過的路、嘗試沒人試過的釣點。

每次的荒野探索都是全新體驗，他也把以山海為家的經驗與藝術結合，試著將他看見的、體會到台灣美好的山水、河海及風景融入創作，記錄探索令他深刻的畫面，呈現面對高山、大海變化不定的瞬間美麗，更表達對大自然深深的依戀。

他表示，旅遊豐富了他的生活，也成為他創作的養分，今年首度集結作品在文化局舉辦「山海・生活」油彩個展，是他人生中的重要里程碑，未來他將持續用雙腳領略台灣每個角落，持續創作。