我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被捕1天後 以色列釋放奧斯卡紀錄片巴勒斯坦導演

彭博：李嘉誠出售巴拿馬運河港口 仍按計畫進行

新北碧潭水岸人氣下滑、招商難 市府盼創造觀光商機

記者張策、李定宇／新北26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
25日是平日，碧潭風景區吸引不少民眾前來放鬆身心，許多民眾在岸邊的座位區悠閒地聊天、享受景色。(記者張策／攝影)
25日是平日，碧潭風景區吸引不少民眾前來放鬆身心，許多民眾在岸邊的座位區悠閒地聊天、享受景色。(記者張策／攝影)

新北新店碧潭風景區近年人氣下滑，商圈發展受影響，碧潭餐飲遊憩區招商兩度流標，周邊商家經營困難，民代質疑市府太消極。市長侯友宜昨說，招商過程遇到挑戰，將尋找解決方案。

新北市觀旅局指出，碧潭餐飲遊憩區因位處河川行水區，受極端氣候及設備防汛撤離需求影響，營運成本增加，導致招商不易，正檢討招標合約條件，針對營運模式及租金機制提出更具彈性方案，活絡碧潭水岸觀光

昨天雖是平日，但因為好天氣，吸引不少遊客到碧潭踏青。45歲遊客李姓婦人表示，碧潭風景優美，有長椅可坐著看風景聊天，期待有更多商店進駐。

市議員陳乃瑜說，碧潭早年是八大風景區之一，近年人潮減少，碧潭開放式座位區設計，在極端氣候下影響人潮，太熱太冷會讓人卻步，也建議市府調整水舞展演時間，避開梅雨季。

另，新店碧潭大橋北側農業區F單元面積約22.87公頃，鄰近安坑交流道、捷運小碧潭站及安坑輕軌安康站、陽光運動公園站，昨經內政部都市計畫委員會審議通過未來規畫為停車場用地、公園用地、社會福利設施用地等公設。

新北市城鄉局說，F單元位於新店溪左岸，隨著計畫範圍東側的新店溪第二期堤防2022年3月完成，此處不再是防汛缺口，而且北側溪洲阿美族部落生活園區一、二期園區已完工，部落族人接續入住，有完善周邊各項公共設施與社福功能的必要性。

市議員黃心華表示，新重劃區不只是住得進去，也要住得舒服，市府應拿出整合能力，打造F單元成為真正宜居的環境。

租金 觀光 侯友宜

上一則

設籍才享優稅、南北奔波遷戶籍…房屋稅2.0民怨多

下一則

「甘露水、太極對招」台南國家美術館首展同台

延伸閱讀

「天龍八部」人氣男星突宣布退出演藝圈：我不後悔

「天龍八部」人氣男星突宣布退出演藝圈：我不後悔
歸國人氣貓熊「福寶」去年身體不適 靜養百日後首次見客

歸國人氣貓熊「福寶」去年身體不適 靜養百日後首次見客
馬里蘭州務卿與蒙哥馬利郡長訪新北市長侯友宜 共商合作

馬里蘭州務卿與蒙哥馬利郡長訪新北市長侯友宜 共商合作
趙麗穎12年前評價「都教授」神預言金秀賢反差大

趙麗穎12年前評價「都教授」神預言金秀賢反差大

熱門新聞

在YouTube超過42萬訂閱數的YouTuber 樂樂法利（LeLe Farley）發布影片指出，3月11日從洛杉磯飛台灣，打算正式搬到台灣，孰料被告知禁止入境。（擷自YouTube@LeLe Farley）

美YouTuber「樂樂法利」被台禁止入境 移民署說明了

2025-03-22 09:34
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
新加坡國立大學傑出研究員馬凱碩警告，台灣已經越來越接近他所預言的危險時刻。（圖／截自馬凱碩微博影片）

馬凱碩談台獨：台灣接近淪為「監獄」的危險時刻

2025-03-19 01:20
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
台灣交通部前部長郭瑤琪突發主動脈剝離，緊急送往新光醫院急診並接受手術，情況危急；院方表示，確定急救無效，24日中午前拔管。（本報資料照片）

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

2025-03-24 00:08
解放軍3月17日在台灣附近軍演。圖為過去解放軍軍演畫面。(取材自中國軍網)

「中國有意在2027強占台灣」美戰略司令提警告

2025-03-19 18:22

超人氣

更多 >
想到國外退休？這5國歡迎美國人

想到國外退休？這5國歡迎美國人
秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美

秘魯妻遭遣返 美國公民丈夫不後悔投川普但考慮離美
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由

川普政府掃蕩無證移民 「這些」都可能成為驅逐理由
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查