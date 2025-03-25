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撥補千億換取電價不漲？台經長未鬆口僅稱是「重要變數」

記者林海、葉卉軒／台北25日電
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電價審議會本28日登場，經濟部長郭智輝（右）24日赴立法院備詢，朝野立委關切電價調漲，台電總經理王耀庭（中）頻頻與郭智輝交頭接耳。(記者潘俊宏／攝影)
電價審議會本28日登場，經濟部長郭智輝（右）24日赴立法院備詢，朝野立委關切電價調漲，台電總經理王耀庭（中）頻頻與郭智輝交頭接耳。(記者潘俊宏／攝影)

電價費率審議委員會預計周五(28日)登場，台電因為爭取政府預算補貼落空，成為台電調漲電價的理由之一。至於政府補貼能否換取電價不漲，經濟部長郭智輝並未鬆口，僅表示這是重要變數，他會把具體內容交給審議會參酌，調整電價完全由電價審議會做判斷。

立法院經濟委員會昨天審查「電業法」部分條文修正案，朝野立委關切電價調漲議題。無黨籍立委陳超明質詢指出，電價審議會馬上就要開了，這次電價到底要漲多少？國民黨籍立委張嘉郡則問，2022年以來電價多次調漲，為什麼連住宅電費也不放過？郭智輝答詢表示，「別人都已經漲了80%，但我們只漲40%」。

外傳這次電價將全面調漲，幅度達6%甚至更高。但郭智輝指出，現在的漲幅都只是媒體報導，內部沒有討論過，「我在主持的會議裡面，沒有討論6%。」在野黨立委質疑這次再漲，等於4年電價漲5次，會影響物價。郭智輝說，目前決定電價時空環境不太一樣，過去台電因凍漲，成本吸收約6000多億元(台幣，下同)，但獲撥補僅3000億元(約90.8億美元)，台電仍有一些負債。

民進黨立委邱志偉詢問，如果在野黨不阻擋撥補1000億元(約30.2億美元)，電價是否就不調漲？郭智輝說，他會把具體內容交給審議會參酌。但邱志偉質疑，有因就有果，果是因為1000億撥補沒到位，導致電價調漲，為何不能說？這個邏輯一般人都可以理解。郭智輝回應，撥補是用來改善台電的財務情況。邱志偉則說，財務情況改善，就沒有急迫性和必要性來調整電價。

郭智輝表示，調整電價完全由電價審議會判斷。但邱志偉回說，「不要推給審議會，您是決策者，當然會影響審議會的判斷。」郭智輝回覆，這（撥補）是一個非常重要的變數。

此外，許多網友質疑電價調漲最大贏家會是綠能股，其中雲豹能源就被點名，會讓「綠友友」金庫裝滿。郭智輝回應，台電向雲豹能源買的電微乎其微，如此點名對台電不太公平。

至於經委會昨天審查「電業法」修法案，全數條文照行政院版通過。經濟部能源署代理署長李君禮會後受訪表示，這次修法共有四大重點，最重要的是台電維持現行綜合電業的經營型態、不分割。

郭智輝 綠能 電費

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