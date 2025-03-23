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台軍自建血庫 捐血量恐分散 捐血中心失最大後盾

記者程嘉文、李青縈／台北23日電
台灣軍方研擬成立捐血機構，血液基金會指出軍人捐血占比近百分之五，此舉恐分散捐血量。(記者林俊良／攝影)
台灣軍方研擬成立捐血機構，血液基金會指出軍人捐血占比近百分之五，此舉恐分散捐血量。(記者林俊良／攝影)

台灣軍方研擬在今年成立首個捐血機構，並計畫明年推出三軍血液計畫，確保軍血液供應穩定機制。然而國軍捐血去年達8萬人次，花蓮捐血中心曾表示，軍方是血源最大後盾，此舉是否衝擊現有血液供應？血液基金會公關處處長黎蕾分析，軍人捐血占比約近5%，此舉恐分散捐血量，後續將持續觀察。

國防部長顧立雄上周到立院業務報告，提及為維持戰時國軍血液供給韌性，今年起陸續在北、中、南、東部各國軍總醫院成立捐血機構。另參照友盟國家之例，明年將成立「三軍血液計畫」，建立中央管理之血液供應系統。

各軍醫院設有「血庫組」，近30年來軍方後勤體系大幅縮編，加上血液基金會的捐血機制成立，以及全民健保實施，目前軍醫院與民間醫院一樣，並不大量儲血，由血液基金會統籌調用，醫院則支付回饋金給基金會。

官員透露，過去各部隊須製作「官兵相互輸血名冊」，記載各人血型、特殊疾病等資訊，軍服名條印上血型。近年在隱私權要求下，名條血型已取消，名冊也形同虛設。如此當然難以因應戰時需求，但另建血液統籌機制茲事體大，不是軍醫局甚或國防部所能決定。隨著近年兩岸衝突可能性上升，國安體系關注社會韌性，但在相關會議上，血液基金會無法保證，戰時配合提供足夠軍用血液，因此國安會指示國防部，重建自己的用血體系。

黎蕾說，國軍曾就捐血作業方式、技術等跟捐血中心詢問，但並沒有透露要獨立成立捐血機構的資訊。若是國軍成立自身血液供應機制，確實有可能分散捐血量。

一位不具名醫師表示，國軍若想建立獨立的血庫並非易事，建議與捐血中心合作，當發生異常狀況，透過指定捐血者順序捐血，可達到較好效果。以檢驗疾病來說，捐血後會做核酸檢驗，確認是否有愛滋病毒或是HTLV-1（人類嗜T淋巴球病毒）等；紅血球分類不只分A、B、O、AB型，還有各種小抗原需要細分，否則若受血者有特定抗體，恐怕發生嚴重溶血反應。

衛福部次長林靜儀說，國軍的作為是為了增強血液供應韌性，國防部一直有穩定供血計畫，如醫院出現孤島效應時該如何處理，或面對極端災害能否持續提供醫療服務，或是在緊急狀況下設立緊急捐血站等。

台北榮總內科部輸血醫學科醫師陳玟均表示，血液效期有限，作為戰爭儲備不容易。以血小板效期一周為例，捐血中心不可能收到血小板後立刻派發到醫院，須經過培養跟核酸確認，確認沒有問題才發去各醫院，屆時效期只剩3天。其餘全血、紅血球冷凍下約1個月，冷凍血漿則是1年。

軍事作家趙武靈指出，血液製劑不耐久存，如何達成推陳儲新？戰時要將冷藏血液送給前線外科小組，即使對美軍都相當辛苦。台灣不免要學習美軍的「現地血液徵集」，亦即重建官兵相互輸血機制；然而體系要能運行，在法源、訓練、器材等方面，都必須事先進行大量準備。

國防部 血型 健保

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