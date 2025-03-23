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全台最美 高雄鼓山魚市場轉型美食街 學者嘆可惜

記者宋原彰、王昭月／高雄23日電
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「新濱町海洋廚房」由漢來物業進駐營運，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。（記者宋原彰／攝影）
「新濱町海洋廚房」由漢來物業進駐營運，共15家特色餐飲櫃位，營運首日人潮不少。（記者宋原彰／攝影）

被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場昨天開幕，經營權三度易手，改由國揚集團漢來物業進駐，並改名為新濱町海洋廚房，也從拍賣市場、農漁精品販售中心再轉型為美食街，停車位不足仍是阻滯人流的關鍵，學者建議強化海洋特色料理，才能長期吸引人潮。

新濱町海洋廚房引進15家特色餐飲櫃位，營運首日吸引大批人潮，400座位全滿。由於市場內僅31個停車位，鄰近雖有特約停車場，但指示系統不足，有人光找車位就花近半小時，頗有微詞。高雄市長陳其邁參加開幕典禮大啖美食，期許這處具百年歷史的魚市場，像葡萄牙舊市場Time Out Market改建後能吸引滿滿人潮，開創新局。

鼓山魚市場建於1929年，屬高市漁會財產，後因漁業重心轉至前鎮漁港而漸沒落，曾遇火災淪為停車場，市府承租開發後，先後由三地集團、南仁湖公司進駐營運，並斥資1.2億元改造空間，但從魚貨直銷到農漁精品販售中心，蜜月期過後便人潮銳減。去年6月，市府與南仁湖解約重新招商，改由漢來物業承接，佑神公司主導招商，昨重新開幕。

新濱町海洋廚房引入日本東京台場知名燒烤店JAPAN燒烤、東京神田人氣咖哩日本日乃屋咖哩、坐擁夕陽海景的月鯉灣咖啡廳和冰淇淋、鐵板燒品牌。議員簡煥宗期待全新經營模式能活絡周邊，但也憂心停車位不足，影響來客。

樹德科大休閒觀光管理系助理教授楊志中說，鼓山魚市場歷經多次失敗重新出發，建議回歸海洋主題，除主打海洋景觀視野，也能結合在地元素，強化特色海洋料理，才能成為具吸客力的港灣景點，否則喪失歷史意義成為另處「美食街」，就很可惜。

漢來物業公司表示，新濱町海洋廚房有多種交通運具，包括輕軌、公車、捷運等，周邊有670格汽車停車位，商場也提供特約停車場，可免費停車1小時；高市海洋局表示，未來會與高雄商展市集品牌「雄店」合作，絕對精彩可期。

曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，22日以「新濱町海洋...
曾被譽為「全台最美魚市場」的高雄鼓山魚市場，經歷2次停業後，22日以「新濱町海洋廚房」重新開幕。（記者劉學聖／攝影）

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