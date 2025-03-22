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不是停電 桃機響應「世界關燈日」 22日晚暗燈1小時

記者甘芝萁／台北即時報導
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配合「世界關燈日Earth Hour」活動，桃園機場機場晚上8時30分將減少航廈部分照明，以具體行動共同愛護地球。圖為2024年辦理情形。（桃機公司提供）
配合「世界關燈日Earth Hour」活動，桃園機場機場晚上8時30分將減少航廈部分照明，以具體行動共同愛護地球。圖為2024年辦理情形。（桃機公司提供）

桃機公司表示，落實永續發展及節能減碳，參加全球最大的自發性公益減碳行動「世界關燈日Earth Hour」活動，將於22日晚上8時30分到9時30分的1小時內，降低桃園機場航廈內部分照明，並同步透過航廈電子看板及大廳廣播，向旅客及工作人員宣導以具體行動共同愛護地球，倡議理念也兼顧降低對機場營運及旅客出入境作業的影響。

機場公司2024年首次參加世界關燈日活動，希望透過加入全球性公益減碳行列，表達對地球和環境的關注，活動成效良好。今年度繼續參與關燈活動，以實際行動支持響應。活動期間會將第二航廈出境大廳服務台上方東西向兩盞大吊燈的內外圈燈關閉，保留中心燈照明，也將關閉目前施工中尚未開放使用的D10候機室燈光。

活動進行期間航廈作業與航班起降皆正常，航廈內熄燈及降低照明皆屬正常現象，機場公司邀請大家一同響應關燈愛地球活動。

「世界關燈日Earth Hour」活動為世界自然基金會於2007年發起，提倡在每年3月份的最後一個周六，於當地時間晚上8時30分一起關上「不必要的電燈」1小時，藉此呼籲在全球氣候變遷下，每個人無論年齡、階級等背景，都有改變世界的能力與責任，目前已有192個國家或地區一起響應。

氣候變遷

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