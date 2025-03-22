台灣志願役加薪 戰鬥部隊月漲1.2萬 將領：加薪兩萬才「有感」

總統賴清德（前右二）21日由國防部長顧立雄（右）陪同，前往松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，並檢視國軍裝備。(中央社)

賴清德 總統昨天宣布志願役官兵待遇調升，目前每月1萬元(台幣，以下同，約303美元)的「志願役勤務加給」，將依階級增加3000至5000元；每月5000或3000元的「戰鬥部隊加給」，各增7000與4000元。4月1日生效後，一線戰鬥部隊的志願役少尉與二等兵，每月可多領1萬2000元，稅前達到6萬9210元、5萬3350元。

國防部 長顧立雄昨在立法院表示，針對一些不能領取戰鬥部隊加給，但也需被照顧到的特殊專長官兵，後續可能會有第二波調薪，例如電偵加給、戰航管加給與網路戰加給等，等到行政院核定後再公布。

立院正在審議在野黨提出的「軍人待遇條例」，其中明訂將志願役勤務加給增為3萬元。

賴總統前往松山機場視導駐守的海軍陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，他並宣布調薪方案表示，調整國軍待遇是長期政策，必須經過嚴謹討論，絕非漫天喊價。他呼籲在野黨重新思考，凍刪國防預算所帶來的負面影響，期盼朝野能夠團結一致，全力支持國軍，共同守護國家安全。

軍中基層看法多表歡迎，但也有人覺得調幅不夠「有感」，難以改變目前人力嚴重短缺；也有人憂慮，此次調薪集中在因單位而異的戰鬥部隊加給，官兵皆有的志願役勤務加給僅小幅提升，可能加重相對剝奪感。

志願役官兵薪資的三項基本要素，為「本俸」、「專業加給」、「志願役勤務加給」。前兩者依階級年資而異，志願役勤務加給目前一律1萬元。此次賴總統宣布，少校以下多加5000，中校與上校加4000，將官加3000。

淡江大學國際事務與戰略研究所長李大中表示，軍人待遇提升，自然有助人才招募的質與量，但行政部門應公布自身方案所需金額，也按照立委提案計算要花多少錢，再考量總統提升國防預算至GDP3%的政策承諾，將與現在預算有多少差額，具有令人信服的數字，各方才能有建設性互動。

國民黨 立委黃仁說，行政院長卓榮泰也允諾提高軍人加給，大概1到2萬元。依照目前經濟狀況，加上4月可能調漲水電，物價指數必然上漲。目前方案最多1萬2000元，並非所有人都拿得到，因此他認為提高2萬元比較合理。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲說，這次調薪方向是將戰鬥部隊與其他單位的差距拉大，吸引官兵選擇前者，方向值得肯定。但恐不足以解決現在部隊嚴重的缺員問題，必須檢討如何減輕部隊官兵因為「人少事多」造成負荷過大，甚至大量流失的惡性循環。

聯合報記者去年曾在與高層將領餐敘場合，討論到部隊編現比低落的窘境。當時詢問，若先不討論府院是否支持，單就必要性而言，薪資調幅大約多少，才能讓基層有感？對方想了一下表示，如果能增兩萬元，應可有立竿見影效果，但恐不易達成。