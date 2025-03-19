30年首次水電雙漲？卓榮泰：時機未定

行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）18日在立法院回答水電價可能調漲的話題。(記者季相儒／攝影)

電價費率審議會近期將開會，外界推估電價平均恐漲6%，台水也要檢討水價，恐是逾30年來首次「水電雙漲」；行政院長卓榮泰 昨表示，時機還沒決定，政府當然希望降低衝擊，在整個年度不要一次造成大家心理及財務上的負擔。

卓榮泰昨率閣員赴立法院備詢。國民黨立委張嘉郡、黃健豪質詢時關切水電雙漲，恐衝擊民生。

卓榮泰答詢表示，政府很慎重，水價30年沒調，現在的水價非常低，一方面要鼓勵大家珍惜水資源，也要反映每一度水的處理成本，「合理調整是在考慮當中，時機還沒決定。」

卓榮泰說，人事與設備更新、維護、採購都會增加，現在1度水（1公噸）平均10元(台幣，以下同)，「確實是便宜了」，如果合理調整，對員工士氣和鼓勵節約用水應有帶動作用。

經濟部長郭智輝 表示，「水龍頭轉開就有水，這是成本很高的事情」，麻煩立院能同意，讓大家隨時喝到好水，隨時用水方便，現在水價確實偏低。

張嘉郡質疑，台電財務虧損高達4300億元(約130億美元)，就算今年再撥補1000億元或漲電價，仍無法彌補。卓榮泰說，1000億元撥補不是要解決財務問題，只是讓財務健全一點，少支出些資本成本、利息，讓台電減輕負擔，就不需要考慮調整太大幅度的各項電費 ，「是做這樣的平衡而已」。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷說，馬政府時代雖有油電雙漲，不過在任期最後三年連三降，反觀民進黨政府已連五漲；他希望政府不要頭痛醫腳，只會漲電價或撥補，洞只是越補越大，如果不解決錯誤的能源政策，4月調漲6%，今年10月可能又要再漲一次。