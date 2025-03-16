我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBC最新民調：51%不支持川普 近5任總統中最差

中版金賽綸？未成年「小趙麗穎」搭大10歲男星 網喊要報警

籲設解放軍紀念碑 胡璉孫女挨批：不肖子孫

記者蔡家蓁／金門17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)
胡璉將軍孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊。(圖／民眾提供)

胡璉將軍的孫女胡敏珍近日在抖音上傳影片，表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍設立紀念碑，引起網友抨擊，許多網友批評她是「不肖子孫」，對此，胡敏珍強調，她的出發點是基於人道關懷，並非刻意倒向任何一方，「兩岸一家親」的理念不應被扭曲。

胡璉在抗戰、內戰都有功勳，又是古寧頭、八二三之役指揮官。他兩度擔任金防部司令官，被在地民眾形容是恩主公。

胡敏珍在影片中透露，她身處金門安岐，並站在一塊刻有姓名的碑石前，她提到，「1949年古寧頭戰役，有這些解放軍的將領們，現在我們促進會想辦法處理，把這些將士們的名字還有這個碑全都立起來。」影片最後，她高呼「兩岸一家親，加油」，希望透過這樣的方式促進和平，讓兩岸關係回歸人道與善意的交流。

影片在社群平台被轉發後，立刻引發網友砲轟，不少人怒批「舔共」、「妳阿公會掐死妳」，更有人表示「這種邏輯，那中國也應該在境內廣設日軍戰歿紀念碑才對」。

對於外界的批評，胡敏珍昨天回應，這段影片實際拍攝於兩個多月前，近期才上傳，沒想到會引發如此大的反應。

「那座解放軍紀念碑，是金門縣長陳福海在上任縣長時設立的，又不是我弄的，我只是去拍個影片而已。」她強調，自己只是希望喚起社會對於歷史的反思，並非刻意引發爭議。

她進一步表示，如今俄烏戰爭雙方仍能交換戰俘、遺體，台海兩岸硝煙早已平息數十年，更應該以人道精神看待歷史，「難道這樣的行為也錯了嗎？如果今天大陸士兵死在台灣，我自己買地幫他們立碑又怎麼了？」

胡敏珍強調，胡璉將軍和平公益促進會做了很多兩岸慈善的事情，「沒有收任何錢，也沒有政治立場，為什麼我要被抹黑成這樣。」

胡敏珍認為，隨著時代演變，應該以更開放的態度看待這段歷史。「現在是個和平的時代，當初的戰爭是那個時候的歷史，並不代表我們現在還要仇視對方。我相信如果爺爺還在，他也會支持我，因為誰都不希望打仗。」

面對外界的批評，胡敏珍呼籲，希望社會能夠多點人性關懷，放棄仇恨，讓兩岸真正走向和平。她認為，自己所做的事是為了「展現台灣的民主與自由精神」，不應被誤解為政治操作。

胡敏珍近日表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起...
胡敏珍近日表示希望在金門為1949年古寧頭戰役中陣亡的解放軍士兵設立紀念碑，引起網友抨擊，其實這些解放軍陣亡將士的姓名碑，在數年前早就做好了，現在散落在安岐的農地上。(圖／民眾提供)

解放軍 抖音

上一則

台鐵道博物館將開放復駛藍皮柴油客車 憶台鐵便當逆轉勝

延伸閱讀

中共軍委副主席何衛東出事？缺席「反分裂法」座談引關注

中共軍委副主席何衛東出事？缺席「反分裂法」座談引關注
殲15在海南「頭下尾上」撞地炸出火球 飛行員跳傘獲救

殲15在海南「頭下尾上」撞地炸出火球 飛行員跳傘獲救
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
習近平出席解放軍團組 強調深入查處腐敗

習近平出席解放軍團組 強調深入查處腐敗

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
方旭告別式禮廳外擺上「汪喵都歡迎、葉元之莫進、離塵遠遊去、慣老闆俱燼」看板。（圖／民眾提供）

前助理告別式擺「葉元之莫進」看板 葉：尊重家屬

2025-03-16 08:45
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30

超人氣

更多 >
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」

影帝之死再添疑雲 醫：金哈克曼妻推斷死亡後「曾電話約看診」
2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機

2025年第一季4生肖遇貴人財運旺 屬兔業績長紅、他將迎新商機
川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美

川普擬對43國家頒旅行禁令 11國公民禁止入美
74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照