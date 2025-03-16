我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

台灣熟齡女性離婚 10年增逾200%「退休離婚潮」湧現

記者賴昀岫／台北16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
內政部統計顯示，65歲以上的離婚人數在過去10年間明顯增加，離婚率也在婚齡未滿5年與20年以上呈現兩個高峰。(本報資料照片)
內政部統計顯示，65歲以上的離婚人數在過去10年間明顯增加，離婚率也在婚齡未滿5年與20年以上呈現兩個高峰。(本報資料照片)

在超高齡社會中，「少年夫妻老來伴」的傳統觀念正逐漸改變。台灣內政部統計顯示，離婚率在婚齡未滿5年與20年以上呈現兩個高峰。前者受經濟、生育計畫等因素影響，後者則與空巢期及退休後的適應困難相關。而65歲以上的離婚人數在過去10年間明顯增加，專家分析，與平均壽命延長、自我實現需求增加及經濟獨立等因素有關。

據內政部統計，2014年至2023年間，65歲以上男性離婚人數從1579人增加至2642人，增幅達67.3%；女性從374人增至1164人，增幅更高達211.2%。在2022年，婚齡未滿5年者離婚比例與2013年相比增加3.66個百分點，婚齡逾20年的夫妻離婚比率提升2.62個百分點。

諮商心理師靳秀麗表示，不同世代對於婚姻的觀念不同，1945年至1964年出生的嬰兒潮世代，深受「以和為貴」的傳統文化影響，對婚姻的堅持較高；1965年至1980年出生的X世代受西方文化影響，婚姻觀念開始鬆動；Y世代與Z世代則更加追求個人自由，較不受傳統性別角色約束，對離婚的接受度也顯著提高。

台灣醫療衛生研究協會理事長李兆環說，過去女性為鞏固家庭，即使長期遭丈夫家暴，也選擇隱忍不願離婚，如今台灣出現60至64歲間的「退休離婚潮」，備受關注。

李兆環分析，現代人壽命延長，部分人甚至提早退休，夫妻共處時間增加後，各種分歧逐漸浮現，可能小至生活習慣、大至退休後是否要搬家、理財等，都讓退休夫妻得重新適應關係，面對分歧時，女性也因經濟較為獨立，不再需要依附在男性身上，離婚的意願也提高。

國立台北護理健康大學生死與健康心理諮商系特聘教授李玉嬋認為，壽命延長影響了離婚決策。過去長者或許因「反正沒剩太多年」而選擇維持現狀，隨壽命延長，未來還有大把的歲月，不希望人生將就，盼重新規畫人生，追求更適合自己的伴侶關係。

至於離婚婚齡出現兩大高峰的現象，李玉嬋說，不同婚齡的離婚趨勢，可以用「U型理論」解釋，傳統上有「七年之癢」，現今夫妻的磨合期可能更短，婚齡5年內的離婚多與生育與經濟壓力有關，婚齡超過20年的夫妻則可能受到孩子離家，失去共同努力的目標等因素影響。

「退休離婚潮」，專家分析，部分人提早退休，夫妻共處時間增加，造成分歧浮現，圖為示...
「退休離婚潮」，專家分析，部分人提早退休，夫妻共處時間增加，造成分歧浮現，圖為示意圖，與當事人無關。(本報資料照片)

退休 內政部

上一則

「老兵的台灣史」回首外省、台灣老兵同遇時代悲劇

下一則

繼扁、蓮之後 謝長廷也反對大罷免 稱「惡的循環」

延伸閱讀

不願將就…台65歲以上女性離婚 十年增逾200%

不願將就…台65歲以上女性離婚 十年增逾200%
整過頭？章子怡透視裝美胸全露 臉頰僵硬照瘋傳　

整過頭？章子怡透視裝美胸全露 臉頰僵硬照瘋傳　
中年叛逆期…面對熟齡離婚 專家提醒：得評估2大問題

中年叛逆期…面對熟齡離婚 專家提醒：得評估2大問題
一代大俠落魄晚年 65歲張振寰陳屍家中多日被發現

一代大俠落魄晚年 65歲張振寰陳屍家中多日被發現

熱門新聞

美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07
馬英九基金會邀請奧運金牌馬龍（前左二）在內的中國學生團訪台。圖為學生團到淡水滬尾礮臺觀光，前總統馬英九（前右二）也現身一同聆聽導覽人員解說。（記者林伯東／攝影）

訪台中生脫口「中國台北」涉違規 馬英九遭台移民署約談

2025-03-10 01:57

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起

2少年撒尿「海底撈」火鍋 父母求放過：砸鍋賣鐵也賠不起
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬