我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「原則上同意」究竟同不同意？ 剖析普亭的話術與川普的盤算

川普受訪遭麥克風打臉 酸記者：你今晚會成為頭條

華岡50周年校慶 蔣萬安獻唱「披星戴月的想你」破音...台下反應曝

記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安15日出席華岡藝校50周年校慶。（北市府提供）
台北市長蔣萬安15日出席華岡藝校50周年校慶。（北市府提供）

台北市長蔣萬安15日出席華岡藝校50周年校慶，致詞過程中，蔣萬安秀歌聲，唱了幾段民歌「木棉道」台下反映熱烈，接著又唱告五人樂團的「披星戴月的想你」雖然一度「破音」，台下學生還是給予熱情的掌聲。蔣萬安也稱讚學生們表演節目Cats「貓」音樂劇，不輸他在美國紐約Broadway（百老匯）看過的演出。

蔣萬安表示，大家都知道華岡藝校是明星的搖籃、藝術家的學校，50年來培育各個領域優秀的人才，特別在表演藝術方面，不管是音樂家、舞蹈家、表演藝術、演藝工作相關的人才，很多都是從華岡藝校出發、走進世界的舞台。這些華藝的校友豐富台灣的藝術文化創作，也讓世界看到台灣藝術文化創作的能量。

蔣萬安說，他也一直希望能夠提供好的場館，能夠邀請更多國際優秀的演出團體、表演者來到台北。所以他在上任第一年克服各項的困難，讓台北大巨蛋完工啟用，第二年也克服了各項的限制、各項的阻力，讓台北大巨蛋可以舉辦演唱會。

蔣萬安表示，去年底，台北大巨蛋迎來周杰倫以及阿妹的演唱會，不只是讓好的表演可以展現在所有市民朋友面前，更重要是市府已帶動相關產業的發展，周董4天的演唱會就帶來17億元的總體消費，「大巨蛋經濟」顯然已經起飛，當然更重要，希望有華藝的校友持續在演藝工作，努力發光、發熱，有一天也一定可以登上台北大巨蛋。

蔣萬安說，媒體今問他，過去是否曾經有藝人夢？他說，自己沒有像華藝的孩子有外在的條件、內在優美的歌聲、表演藝術的天分，但是他有一個夢想─就是希望讓更多好的、優質的藝術文化表演在台北市展出。所以他會全力支援華岡藝校堅持專業的辦學理念，當然也會持續的在各個領域協助，提供硬體的建置、好的舞台與場館，讓熱愛藝術文化、表演工作的朋友能夠盡情地大放光彩。

台北市長蔣萬安15日出席華岡藝校50周年校慶。（北市府提供）
台北市長蔣萬安15日出席華岡藝校50周年校慶。（北市府提供）

蔣萬安 百老匯 周杰倫

上一則

藍擬公投反制軍審 馬英九籲賴清德收回「境外敵對勢力」說法

下一則

台灣作物科學代表 市定古蹟磯永吉小屋落成100周年

延伸閱讀

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營：這事藍白合2026都有利

蔣萬安向黃國昌遞橄欖枝 藍營：這事藍白合2026都有利
賴228批蔣／蔣萬安：政治人物應有更高視野 馬英九：面對不幸要就事論事

賴228批蔣／蔣萬安：政治人物應有更高視野 馬英九：面對不幸要就事論事
出席二二八活動被嗆「加害者後代」蔣萬安：尊重各種不同意見

出席二二八活動被嗆「加害者後代」蔣萬安：尊重各種不同意見
蔣萬安出席二二八紀念追思會 遭嗆「加害者後代離開」

蔣萬安出席二二八紀念追思會 遭嗆「加害者後代離開」

熱門新聞

台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
美國籍老翁退休後，獨居在北投區湖山里租屋處，里長李秋霞發現裡頭髒亂不堪，生活難以自理，近日積極為他找尋社福、醫療資源提供照護。（圖／李秋霞提供）

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

2025-03-14 23:40
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10
劉姓中配遭人檢舉網路鼓吹武統言論，遭移民署約詢三小時，她事後指移民署「侵害言論自由」。圖／取自網路

中配網紅發表武統言論 移民署廢止其在台居留許可

2025-03-11 15:07

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯