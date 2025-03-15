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北市圖書館推薦前五名竟都是「情愛漫畫」 家長轟：沒把關

記者林佳彣／台北15日電
「iRead 臺北市立圖書館」App並未區分不同年齡使用者版本，近來有家長發現新書推薦區五本全是情愛漫畫，館方回應非限制級出版品。(圖／王欣儀研究室提供)
「iRead 臺北市立圖書館」App並未區分不同年齡使用者版本，近來有家長發現新書推薦區五本全是情愛漫畫，館方回應非限制級出版品。(圖／王欣儀研究室提供)

台北市立圖書館App是不分齡都能使用的公家教育平台，近來有小學家長發現首頁「新書推薦」前五本全是情愛漫畫，相當驚訝，質疑館方未把關，恐影響孩子價值觀。市圖回應，此非限制級出版品，未來將不同年齡層讀者的適讀性列入考量，減少家長疑慮。

北市製發的數位學生證為多卡合一功能，結合台北通服務、市立圖書館借閱證及悠遊卡，可由家長決定是否成為台北通會員、開啟小額消費的記名，以及作為市立圖書館的借閱證，不必再額外申請實體借閱證，還可直接在App「iRead 臺北市立圖書館」找書、預約借書，相當方便。

家長張小姐育有2個國小學童，平時會在北市圖App線上預約借書，上周五一如往常打開App，卻發現首頁「新書推薦」，羅列「密友和我喜歡的人」、「老師的女友= Deceitful love」、「方舟奇航R」、「帥哥醫生的戀愛很溫柔」、「分手還是愛妳」等情愛漫畫，就連拿小四兒子的數位學生證進入App也是一樣，畫面持續到周日都還在。

她質疑，北市圖App作為所有年齡層皆可瀏覽的公家平台，卻未對內容適當過濾。北市國小生一入學就有數位學生證，可不需經過大人同意，即可上App借書，容易接觸不適當的書籍，也不知道孩子平常有沒有看到，若在沒有家長教導下去借閱，難保不會有錯誤觀念、影響價值觀。

張小姐說，現今許多電信公司、網路平台等都可設定年齡分級，「我驚訝的是，從來沒想過公部門圖書館會出現這個」，直言大人應該要把關；許多校長、教授等教育人士也會為市圖推薦好書，建議可以放置在App首頁。

議員王欣儀接獲家長陳情，也指出兒童使用3C產品的時間長，接觸網路資訊的機會大增，若缺乏適當的分級制度與引導，孩子恐對性別議題產生偏差認知，因此要求教育局及市圖，應強化審查與分級機制。

市圖回應，該App並未區分不同年齡使用者版本，內建的新書推薦區是隨機輪換近期新進徵集入館的圖書資料，讀者可自行選擇是否進一步借閱，且所提供的書目以非限制級出版品為限；家長有所疑慮的情愛主題圖書，確定非「未滿18歲者不得閱聽的限制級出版品」。

市圖說，公共圖書館徵集各類型的圖書資料，提供多元觀點、多元主題，滿足不同讀者的閱讀需求與偏好，但為減少部分家長的疑慮，圖書館爾後在進館新書資訊提供上，會將不同年齡層讀者的適讀性列入考量。

北市一名國小家長發現，台北市立圖書館App首頁「新書推薦」前五本全是情愛漫畫，質...
北市一名國小家長發現，台北市立圖書館App首頁「新書推薦」前五本全是情愛漫畫，質疑館方未把關。(圖／王欣儀研究室提供)

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