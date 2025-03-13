我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

台大新進醫護要驗孕 遭批性別歧視 調查：57%女醫曾遭性騷

台灣新聞組／台北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大醫院新進住院醫師、護理師體檢，若是已婚女性，需自費檢驗是否懷孕，被質疑違反性平法，示意圖。（本報資料照片）
台大醫院新進住院醫師、護理師體檢，若是已婚女性，需自費檢驗是否懷孕，被質疑違反性平法，示意圖。（本報資料照片）

台大醫院新進住院醫師、護理師體檢時，如為已婚女性，需自費100多元(台幣，下同，約3美元)，檢驗是否懷孕，似乎違反性平法，立委林月琴批「難道懷孕就不能當住院醫師？」台大發言人陳彥元表示，此出發點立意良善，擔憂X光檢查可能讓胎兒身陷輻射暴露危險。另外，台北市醫師職業工會昨公布全台醫師「性平調查報告」，57.1%的年輕女醫師曾遭權勢性騷，比男性高出近十倍，然而申訴比例極低，原因在於年輕是醫師擔心遭受前輩打壓，未來職涯發展受阻。

林月琴指出，民眾反映，台大醫院新進住院醫師體檢過程中，女性被要求加錢檢驗是否懷孕，台大醫院已是國內頂尖醫院，仍出現新進女員工需驗孕等奇特現象。台北市醫師職業工會進一步表示，除了新進住院醫師，新進護理師體檢時也常需加價驗孕。

調查報告顯示，57.4%女性曾被問過關於結婚或孕產育兒打算等問題，男性則僅25%被關切過。台北市醫師職業工會性平委員會主任委員于政民指出，女性遭遇性平問題是男性的兩倍多，顯示上級主管仍擔心部屬一旦懷孕育兒，可能影響工作表現，「玻璃天花板」問題仍嚴重。

對於外界批評，陳彥元指出，近期檢視教學部、安全衛生室、護理部、家庭醫學部等單位性平狀況，以及年輕女醫師、女護理師在進入單位後健檢狀況，才發現人事室通知單上有印有「要加130元，檢驗是否懷孕」等字樣。

之所以如此，關鍵在於新進人員健康檢查項目中，均有X光篩檢，但台大院方擔憂，受試女性可能不知自身已懷孕中，導致胎兒暴露輻射。陳彥元強調，必須出發點良善，在醫學上屬於合理考量。

陳彥元表示，驗孕與是否結婚並無關係，勞基法早有相關規定，懷孕不會影響職涯發展，台大醫院也明文保障懷孕醫師，對孕婦更有保障。外界如仍有疑慮，將考慮是否取消驗孕。

除了遭疑違反性平工作法外，白色巨塔性騷事件頻傳，台北市醫師職業工會公布報告顯示，百分12.2異性戀男性醫師曾遭性騷擾，高達57.1%女性遭受過「權勢性騷擾」，但申訴比例極低，男性無人申訴，女性受害者中僅5.7%提出申訴。至於不想追究的原因，以「沒時間或心力處理」最多，超過6成，其次為「情況未達需尋求協助的程度」、「申訴也無濟於事」、「缺乏足夠證據」。

台大醫學系教授黃韻如指出，醫院場域中身分複雜，年輕住院醫師仍在接受專科醫師訓練，跟教授之間常以「老師」、「學生」相稱，一旦遭受「權勢性騷擾」，擔心日後專科醫師考試受到影響，影響職涯發展，而不敢申訴。呼籲以建立申訴前的緩衝機制，提供年輕醫師諮詢。

林月琴表示，性平三法雖2023年上路，但醫療體系仍相當保守，性騷事件頻傳，將於本會期提出性平法修法。另呼籲，院內處理性騷調查事件時，被調查人員應先調離職務，另遴選受過性平訓練的外部專家、實務工作者參與評估，且專家名單應公開透明。

台北市醫師職業工會與台大醫學系教授黃韻如（右）12日公布全台醫師「性平調查報告」...
台北市醫師職業工會與台大醫學系教授黃韻如（右）12日公布全台醫師「性平調查報告」，51%的年輕女醫師曾遭權勢性騷，然而申訴比例極低。(記者蘇健忠／攝影)

性騷擾

上一則

北市推動無人機教育 高中擬開課 成年可考照

下一則

李伯道涉霸凌女工友、女科長 懲戒法院將審前院長

延伸閱讀

台大新進已婚醫護要驗孕 遭批性別歧視

台大新進已婚醫護要驗孕 遭批性別歧視
河北醫院宣傳播「小豬佩奇」助智商3歲婦順產 網友：怎懷孕的？

河北醫院宣傳播「小豬佩奇」助智商3歲婦順產 網友：怎懷孕的？
不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險

不只孕婦要補充葉酸 中老年人補葉酸降低罹失智風險
鄭爽驚爆當小三？富豪子：她被我爸包養還懷孕了

鄭爽驚爆當小三？富豪子：她被我爸包養還懷孕了

熱門新聞

陽明交大研究團隊發現，台式英語起因為使用「單字拼寫」記憶單字所致。研究第一作者教授盧郁安教授（左二）、研究第二作者碩士李承寰（左一）、金紹婕（右二）和游師晴（右一）攜手揭單字拼寫對英語發音的影響。(陽明交大提供)

為什麼講英語有台灣腔？ 台學者揭發音關鍵

2025-03-05 22:30
台北101大樓被閃電擊中瞬間的畫面。(擷自X@ABC News)

台北101遭雷擊畫面震撼 ABC News也報導了

2025-03-05 20:22
台新投信董事長鄭貞茂已請辭董座職務。圖／聯合報系資料照片

台金融大老背癌妻偷吃 每周4次…日傳500則鹹濕簡訊曝光

2025-03-10 15:51
國民黨立法院黨團總召傅崐萁2月赴香港參加旅展，一名同行的旅行業者在入境香港時驚傳被捕，至今仍未獲釋，陸委會5日予以證實，指該員被香港警方指控涉及刑事案件。圖／傅崐萁辦公室提供

傅崐萁赴港1團員入境時被捕 陸委會證實：涉刑事案件

2025-03-05 11:59
央視新聞8日晚間貼出多名台灣藝人響應央視圖卡對台表態的彙整。（圖／截自微博）

多名藝人轉發「台灣必歸」 台陸委會：依兩岸條例查處

2025-03-08 11:59
日系偶像團體「Primulav」成員「佳那KANA-KANA」，擁有台大法律系學歷。(取自Threads「kanakana_primulav」)

台大法律系正妹畢業當偶像遭辱丟臉 本尊高EQ回應

2025-03-08 01:10

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？