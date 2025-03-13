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孫中山逝世百年藍營辦音樂會 曾姪孫女孫雅麗赴台出席

記者鄭媁／台北13日電
國民黨主席朱立倫（右）、國父孫中山曾姪孫女孫雅麗（左）12日出席國民黨舉辦的「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。（記者曾學仁／攝影）
國民黨主席朱立倫（右）、國父孫中山曾姪孫女孫雅麗（左）12日出席國民黨舉辦的「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。（記者曾學仁／攝影）

國民黨總理孫中山逝世百周年，國民黨昨天舉辦「孫文理念 綻放百年」民主音樂會。國民黨主席朱立倫表示，孫中山所提民主自由、民權主義，是台灣最重要的精神，也是國民黨最大的堅持；以民為本，更是國民黨在地方執政或在國會推動重要法案最重要的基礎。

孫中山逝世百周年，國民黨擴大舉辦系列活動，昨在中影八德大樓演講廳舉行音樂會，邀請聲樂家呂麗莉、復興崗合唱團、男高音許文龍、歐開合唱團及蕙虹管弦樂團演出曲目，吸引逾百名民眾到場聆聽，孫中山曾姪孫女、香港孫中山文化基金會董事長孫雅麗也來台與會。

朱立倫致詞時指出，一百年來，國父的信眾與華人同胞，無不緬懷其對中華民國、對國民黨偉大的貢獻；國父創建中華民國，讓大家有民主自由的今天，民有、民治、民享的理想，三民主義的民族主義、民權主義、民生主義，在一代接一代、一棒接一棒的努力之下，今天在台灣一一實現。

朱立倫說，大家緬懷、深記國父永遠囑咐的「天下為公」，一切為公，放下自我；國父囑咐的平等與博愛，更是生活與推動施政中最重要的，民族的平等，在21世紀的今天，中華民國要自立自強，民主自由更是大家生活中的DNA。

朱立倫說，國父精神歷經百年不朽，國民黨人永遠要奉行總理的遺志，「革命尚未成功，同志仍需努力」，任何挫折打倒不了決心，任何失敗不會改變革命的決心，這是總理給國民黨最重要的遺訓。

來源：聯合新聞網

朱立倫前天前往國父紀念館獻花致敬時，遭抗議民眾喊「三次大選都輸，下台」。朱立倫昨天出席「孫文理念 綻放百年」民主紀念音樂會前受訪表示，作為現任黨主席，「有任何不滿、怒氣對我而來，我都必須承擔，」大家有任何怨氣不如化為志氣，努力團結面對民進黨的惡質大罷免。

媒體詢問，抗議是否為黨內人士在推動？朱立倫說，他寧可這樣認為，現階段所有怨氣、怒氣對黨主席，他都可以承擔，重點是要團結共同對外，民進黨發動大罷免是針對所有黨籍立委，國民黨要將怨氣化為團結的志氣，共同努力一致對外。

由於國民黨罷綠第一階段失利，傳出黨內力挺台中市長盧秀燕參選主席聲浪再起。馬英九基金會執行長蕭旭岑建議，有志角逐國民黨主席選舉者應及早表態，最晚不要超過5月。

媒體報導指，傳出朱立倫正在評估，若32席立委全數進入三階段投票，不排除找民眾黨主席黃國昌共商倒閣。朱立倫重申，有聽到這樣說法，但純屬謠言，國民黨從來沒有討論，絕無此事，「任何學術上的講法都有，但現階段就是全力以赴反惡罷。」

國民黨 朱立倫 中華民國

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