藍委批賴政府能源政策錯誤 3年撥補台電3000億 電價卻4度漲

國民黨立法院黨團指出，錯誤能源政策才是造成電價上漲的根本問題，政府應停止無止境的撥補。(記者陳正興／攝影)

行政院長卓榮泰 昨赴立院針對總預算覆議案報告表示，刪除撥補台電1000億元(台幣，以下同，約30億美元)將迫使台電面臨調漲電價的壓力。國民黨 立院黨團書記長王鴻薇質疑，過去三年已四度調漲電價，漲幅高達42%，其中兩年國庫撥補台電3000億元，憑什麼台灣人民要因民進黨 錯誤的能源政策，一隻牛被剝兩層皮？

王鴻薇要求，賴政府應立即改變錯誤的能源政策。她說，不管政府是否撥補預算，台電依舊會漲電價，看看過去三年，總共調整四次電價，完全沒在手軟；為何電價一直居高不下？不是政府沒有彌補台電虧損，追根究柢在於民進黨政府錯誤的能源政策。

王鴻薇指出，台電不斷虧損，不斷從國庫搬錢彌補，卻看到「綠友友」的光電業者股價不斷飆漲，雲豹能源從2020年每股EPS 2.54元到去年8.98元，股東賺飽飽，台電慘兮兮，台電卻一直要求國庫撥補，難道是間接資助民進黨關係良好的「綠友友」們嗎？

王鴻薇表示，國民黨團主張「立刻改變錯誤的能源政策」，不是一直從國庫掏錢、剝人民的皮；在歐洲除德國外，全部放棄非核計畫；鄰近跟台灣都有競爭關係的中、日、韓和東南亞，均積極發展核電或延役核電，此時此刻，台灣不該懸崖勒馬嗎？

台電指出，許多國家藉由財政預算補助，減輕用戶負擔。例如，2022年至2024年間，日本補貼約台幣5500億元，法國則補貼約台幣7000億元；此外，俄烏戰爭影響燃料價格是全球性現象，多數國家皆多次大幅調漲電價，與能源政策並無關係。

但清大工程與系統科學系特聘教授葉宗洸表示，在國際燃料價格回落後，造成台電虧損的另個原因被凸顯出來，問題出在台電購入電力價格遠高於台電自發電力價格，「如果真是國際燃料價格導致虧損，去年就不該有411億元(約12億美元)虧損」。

卓榮泰在回答民進黨立委林岱樺質詢時則說，現在討論電價議題言之過早，還是希望順利撥補1000億元，他也強調，經濟部也將與台電研究，能夠不調漲電價當然是最好，但撐不下去就要靠舉債或漲價，漲價需經過電價審議委員會。