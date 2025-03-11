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國民黨促還稅於民、普發現金 政院：不宜常態化

記者李成蔭／台北11日電
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國民黨立委賴士葆10日召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，列席的行政院常務副秘書長李國興（左）與行政院主計長陳淑姿（右）交換意見。（記者林俊良／攝影）
國民黨立委賴士葆10日召開「還稅於民」公聽會，強調政府超徵稅收應適當回饋民眾，並推動普發現金法制化，列席的行政院常務副秘書長李國興（左）與行政院主計長陳淑姿（右）交換意見。（記者林俊良／攝影）

立法院財委會昨召開還稅於民公聽會，引發多位學者及藍綠立委交鋒，綠營立委質疑藍營是為緩解大罷免國民黨立委賴士葆表示，還稅於民合情合理，政府做了，對大家都加分。行政院等政府單位認為，對於藉特別條例一次性發放現金可討論，但法制化、常態化普發現金則不宜。

國民黨立院黨團推「還稅於民，普發現金」，財委會召委賴士葆昨召開「稅收超徵、還稅於民」公聽會，討論已一讀的「超徵發放現金特別條例」草案，以及修正「預算法」，將還稅於民法制化。

高科大科法所教授羅承宗認為，普發現金徒耗雙重公務資源，仍應還債優先。政治大學財政系主任陳國樑也說，超徵本質是「估計誤差」，不表示財政有餘裕，過去普發現金是打開「潘朵拉的盒子」。

台北商業大學財稅系教授黃耀輝批評，政府超拿經濟成長果實，增加民眾租稅負擔，且政府說要拿去還債，結果兩度沒達標，其它也都低標。東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬認為，超徵還債應看整體情況，仍應兼顧公平正義，且虧損是政府政策所致，怎拿人民納稅錢貼補？

國民黨立委李彥秀認為，很多民眾聽到普發現金拍手叫好，執政黨也曾說經濟成效好、應全民共享，而每次發錢確實都帶動經濟成長。民進黨立委李坤城則批，「超徵」是誤導，應為「超估」，依法本就要優先還債，國民黨不要因為有大罷免就大撒幣。賴士葆認為，不用將法案跟罷免連結，福國利民政策最後也由行政部門做，對大家都是加分。

行政院常務副秘書長李國興表示，稅課收入預算編列具不確定性，且現行法制應優先還債，不宜常態化或法制化普發現金；財政部次長李慶華也說，會再精進稅收估測，賦稅實徵數並非全部都劃歸中央政府，且課稅優於預期不等同財政賸餘；主計處長陳淑姿也說，實徵數超過預算數額時須先彌平差短，且須於7月審計部審定後才可運用。

兼任公聽會主席的賴士葆經詢問確定，政院等單位接受討論特別條例而不支持法制化，若於5月通過條例，最快8月就可發放。不過他也說，陳淑姿有跟他說法制化可加但書，比如加入天然災害等若干限制，因此接下來無論是特別條例或法制化，應都能順利推動。

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