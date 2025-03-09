不滿被指懶蠢 美員工集體訴訟4/8開庭 台積否認歧視

台積電加碼投資美國，引發各界矚目，但外界卻忽略了它在美正面臨一樁集體訴訟案。（路透）

台積電 3日宣布將加碼對美國投資1000億美元，7日獲川普總統改口說佩服。台北中國時報引述香港英文《南華早報》8日報導說，台積電或許因此躲過川普的關稅大棒，但外界卻忽略了它在美正面臨一樁集體訴訟案，遭指控歧視 美國籍員工，4月8日將在加州開庭。

據報導，台積電在美運營面臨從「歧視及敵視非東亞裔員工」到「性行為不端」等諸多指控。相關案件定於4月8日在北加州的聯邦法院開庭審理。近30名原告在集體訴狀中控訴道，「非來自東亞、台灣和中國大陸的員工，經常受到台灣管理層的斥責和叫罵，甚至當著同事的面。他們被指『懶惰』、『愚蠢』，僅僅因為他們是美國人。」

台積電否認這些指控。在美國亞利桑那州廠部分員工也支持公司立場，稱指控不實，擔心可能破壞台積電在美生產先進晶片的努力。

相關訴訟最初由台積電北美子公司招聘經理郝溫頓（Deborah Howington）於去年8月，在加州北區聯邦地區法院提起，指控台積電幹部對種族和公民身分存有歧視，且該公司存在「普遍和嚴重」的「敵視性工作環境」。

去年11月，該案重新以集體訴訟的形式提交，當時有13名原告，包括來自美國、墨西哥、奈及利亞、歐洲和韓國的員工，他們要求賠償，以糾正台積電的歧視行為。現在原告人數上升至30人，其中16人住在亞利桑那。這些原告多為白人、拉丁裔、非裔美國人，亞裔原告則包括韓國人和伊朗人。

台積電在美蓋廠並不順遂，美國的工作文化跟與台灣也存在極大差異，台積電董事長暨總裁魏哲家 1月16日參加台大EMBA百川講座，以「如果沒有台積電」為題演講，就提到「我一把鼻涕、一把眼淚受盡各種訓練」。

本報系聯合報報導，魏哲家當時點出興建台積電亞利桑那州廠的三大難題，分別是基礎建設、工會和當地政府行政速度。魏哲家說，「我們以為說美國這麼大，蓋個房子有什麼了不起，錯，蓋一個房子很了不起，我在亞利桑那州要蓋一個生產線，但他們沒有聽過生產線是什麼東西，我說，我隔壁不是有IDM（意指IDM大廠英特爾）嗎？他說，那是十年前啊，現在人都跑光了，所以不會蓋。」最後有一半的建築工人都是從德州找來的。

魏哲家也說，從來沒有想過在一個地方，會碰到當地政府各種法律條規不一樣。「台積電是一個很受政府照顧的公司，我們走在前面，蓋各種生產線，政府也不知道如何是好，我們跟台灣政府一起商量法規怎麼訂。」但是，到美國之後，美國政府雖然也不知道怎麼訂法規，但是，美國政府跟台積電說，「請你先出錢，我們用你的錢來聘請專家，來制定規則。最後，每一次開會，就有市政府的官員、用我們的錢聘請的專家、還有台積電，然後，由台積電發言、共同制定規則，制定出來才繼續往前，總共制定出來的規則也才1萬8000多個，花了3500萬美金。」