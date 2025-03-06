新聞評論／台電月虧百億 總統府卻在關燈省幾萬元電費

總統府表示，因應預算刪減及凍結，3日起實施三項節能新措施。（記者蘇健忠／攝影）

台電最近公布最新成本結構，1月單月即虧損97億元(台幣，下同，約2億9558萬美元)，此舉顯在為下月的電價調漲預為鋪陳。同一天，總統府實施「節能新措施」，日落後開啟最低光源模式，午夜完全熄燈。兩相對照，呈現出一幅荒謬景象。台電月虧百億，賴總統不設法調整能源政策，卻只想以「關燈」方式節省數萬元電費 ，這是在展現什麼治國思維？

由於物價和電費節節高升，為了怕入不敷出，所以要想方設法節約用電，或換上節能燈泡，這是尋常小民的應對之計。但政府稅收年年超徵，今年更超徵5000億元；若賴總統心裡也只想著「節省電費」，這根本是「明察秋毫而不見輿薪」，本末倒置了！如果是想藉此展示自己的儉約美德，凸顯自己心細如絲，這美德也未免太過矯情。

賴總統該做的是什麼呢？其一，如果真的心繫民間疾苦，那就不該連年調漲電價，讓百姓不斷承受生活的壓力。其二，如果覺得台電的虧損不應該再繼續下去，那麼就應該攤開所有成本結構，邀集學者專家好好檢討轉虧為盈之道，而不是一味將不當成本往下轉嫁。其三，如果明明知道核電成本更低、碳排更少，也是全球的能源新趨勢，那就該研究如何重啟核電，或讓目前安全運作中的核電廠繼續運轉。如此作法，至少可立即降低台電的虧損，也舒緩調漲電價的壓力。

上述的途徑，如果賴總統哪一條路都不走，卻只會要求總統府關燈以節約電費，那跟一般市井小民有何兩樣？那麼，人們選舉他擔任國家元首，希望他能從總統的高位思考大政，豈非完全白費？

遺憾的是，賴清德 就任總統至今已10個月，他不僅在能源政策上交了白卷，在兩岸關係上則更顯退縮，在經濟、教育、社福、少子化議題上均無建樹。台積電被迫擴大赴美投資，政府也只是眼睜睜看著護國神山重心西移，束手無策。與此同時，賴政府一味忙著覆議、釋憲，與立法院鬥法；忙著大罷免，與在野黨對抗。這樣的政府，到底想向民眾證明什麼能力？

回到台電虧損的議題。蔡政府時代，利用「非核家園」的道德化訴求，徹底改變了台灣的能源結構；如今證明這套方案錯誤百出，難以為繼。台電從過去的國營事業「金雞母」，變成如今虧損累累的可憐蟲，完全是被蔡英文 的錯誤能源政策壓榨所致。民眾原本希望，賴清德能對錯誤的政策作出修正與改善，但賴清德卻抱殘守缺，毫無改革的意志。蔡英文的錯誤，在於過度敵視核能，又選擇了昂貴的風電、光電及天然氣作為替代品，導致發電成本節節攀高，而供電效能卻不如預期。這些問題若不從源頭逐一解決，民進黨只會繼續債留子孫，編再多的預算補貼，也救不了台電。

賴清德還必須知道的是：台電最深層的虧損奧祕是「高價買電」，用極高的價格向民間電廠買電，再用低價賣出。任何企業，如果死守「買高賣低」的原則，怎麼會不虧本倒店？在蔡政府錯誤政策下，卻創造出這樣的另類「經濟奇蹟」：民間電廠以保證價格高價賣給台電，公營事業的台電則被經濟部掐著脖子硬吞。在「電業自由化」的原則下，台電原應在明年拆分成發電、輸配電、售電三家公司；但蔡政府眼見情勢不對，搶在去年下台前幾天由行政院拍板，取消台電的分割計畫。電業自由化到頭來一場空，悉數化為台電深不見底的虧損噩夢。

總統府夜間熄燈，是一場乏味的演出。人們更想看到的，是賴清德拿出新的能源解方，但他的改革勇氣在哪？（轉載自聯合報社論）