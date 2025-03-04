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黑白集/能源政策失當 台電一虧損就急著找「背鍋俠」

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台電。（本報資料照片）
台電。（本報資料照片）

累計虧損已逾4200億元(台幣，下同，約127.6億美元)的台電，今年元月「又」虧近百億元，且台電評估未來會繼續虧損。4月電價審議，已傳再調漲的風聲。但這到底是「不可抗力因素」，或另有隱情，原委一分析就明白。

據台電資料，今年元月每度平均電價是3.38元，每度售電成本則將近4元，比去年的3.7元還高。每賣一度電，得虧6毛，當然是「賣越多、虧越多」。但台電的自發電力，每度成本不到2.9元，燃煤、燃氣都在3元以下，那麼月虧近百億從何而來？

答案就在「核能」與「外購」。核電每度成本僅1.6元，但在「非核家園」政策下，「核電歸零」已成現實。台電外購風電每度6.5元，外購光電每度4.7元，整個外購電力成本墊高到每度4元。核消綠長，不虧才怪。

台電連年虧損，民進黨政府總有藉口。先說是「新冠疫情，原物料上漲」；後又說是「俄烏戰爭，國際能源價格上漲」。如今疫情不再，俄烏戰爭後能源價格也趨於平穩；今年再虧，民進黨還能找誰當「背鍋俠」？

今年總預算，賴政府欲補助台電1000億，被在野黨刪光，「虧損背鍋俠」頭號候選人應是「藍白兩黨」。但事實擺在眼前，台電虧損，禍源是「非核家園」和「風光發電」政策失當。拿在野黨刪預算為藉口，只能自欺，無法欺人。(轉載自聯合報)

疫情 預算 民進黨

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