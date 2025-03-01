昔日棒球原鄉升學斷層 基層球員流失 發展埋隱憂

中華隊12強賽奪冠，經典賽資格賽也晉級，全台再掀棒球熱潮，但基層棒球卻面臨人才外流及離開球場的困境，讓「國球」發展埋下隱憂。

宜蘭、花蓮和台東縣府統計，國中小學棒球選手每年畢業生外流至外縣市的比率介於20%至70%之間，幅度很大。花蓮縣體育會棒球委員會主委曾瑋亮表示，當下新北穀保家商、桃園平鎮高中已成兩大棒球名校，用好條件吸引優異的選手就讀。

穀保家商校長嚴英哲說，學校用特招考試招募學生，教練也會鼓勵優秀學生來報考，也有免費食宿、校隊拿下全國賽前三名給獎勵金等獎勵辦法吸引好手。平鎮高中棒球隊教練藍文成說，桃園靠完整的三級學生基層棒球體系，從少棒到青棒培育球員，打造棒球重鎮，別的縣市沒有桃園這麼好的制度。

反觀早年棒球王國台東，有教練感嘆，政府一直說要建構四級棒球制度銜接職棒，卻做得不倫不類，許多縣市球員升學 出現斷層，運氣好的到他鄉發展，運氣不好的就此離開棒球，一邊「流動」一邊「流失」，台灣的棒球發展潛藏危機。

盤點這次12強表現耀眼球員，林立來自花蓮，但三級棒球與大學時代都在桃園養成；宜蘭的岳東華高中時北漂新北穀保家商；林昱珉等台東子弟，也在國中畢業後走出，所幸他們都還在棒球界效力。

今年加盟美國職棒舊金山 巨人隊的陽念希，在花蓮讀完國中後即北漂平鎮高中，他認為到平鎮打球的環境相當有競爭力，讓自己更進步，不管在哪裡打球「努力是靠自己，不是靠別人。」

曾瑋亮表示，穀保家商、平鎮高中內部競爭激烈，表現優異就容易被球探與球團看見，當上國手、進軍職棒機率更高，但全台棒球好手統統往平鎮、穀保擠，人才太多反而沒有上場機會，曾聽名校的一壘手感嘆一直上不了場，只因「前面有六個學長在等」。

台東球界人士直言，台東的高中棒球學校只有台東體中，體中招收量能無法完全承接國中端，加上外縣市學校用更好的條件挖角，多數家長都會讓孩子到外發展。

宜蘭縣體育會棒球委員會總幹事蔡慶裕指出，縣內少棒傳統強校三星 國小、近年竄起的蓬萊國小，及三星、文化兩所國中等，每年培育出不少優秀選手，但多數國中畢業就加入外縣市球隊。

人才外流讓在地棒球名校光環逐漸褪色，招生也愈來愈難。三星國中校長張煇志坦言，名校在全國聯賽成績亮眼，選手更容易曝光；二是職棒講究人際關係，有高中學長幫忙，進入職業隊伍相對順遂。

曾瑋亮憂心，基層棒球、尤其偏鄉面臨少子化、人才外流的衝擊，偏鄉小校可能因生源不足，難以組隊參賽，有天賦、有興趣的孩子若不選擇轉學，棒球夢可能就此中斷，有天分的好手因此不再打球，長久不利台灣棒運發展。