社宅用地取得陷困境 台灣高房價讓年輕人不婚不生不買房

雙北居大不易，板橋新板特區房價已喊超過每坪百萬行情。(記者葉德正／攝影)

雙北居大不易，內政部最新房價 所得比資料，新北市民14.03年不吃不喝才買得起一間房，六都中僅次台北的16年。社會住宅成中央與地方解決居住困境重要解方之一，然而用地取得難，租金 回收更難償還舉債興建成本，居住正義待中央、地方攜手解決。而年輕人更是望屋興嘆，連租屋能力都下降，被迫搬到更遠或空間更小租處，安居樂業成奢想。

新北房價所得比從2019年第4季11.72倍，2024年第3季已破14.03倍，新北市地政局統計近兩年平均房價，最高前3區為永和、板橋、三重，永和從平均每坪54.2萬(台幣，下同)增至59.7萬，板橋55.2萬上升至59.1萬，三重50萬漲至54.1萬，漲幅驚人，與郊區雙溪、貢寮10萬不到，石門約4.7萬，落差極大。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，雙北生活圈連動，北市房價高，新北多了很多北市換屋客，由於購買力強，帶動房價上漲；其次是新北有不少重劃區和交通等利多話題，帶動預售屋和成屋上漲。

社宅成當下解決居住正義解方，但內政部數據顯示，北市由中央興建完工、施工與規畫中社宅9022戶，新北有1萬6609戶，反觀高雄則多達2萬6189戶居冠，讓地方官員無奈地說，雙北社宅需求最高，中央卻重南、輕北，地方只能自求多福。

新北近10年平均房價、房價所得比 (製表／聯合報)

侯友宜上任後認為「先解決住屋，再談購屋」，力拚社宅數量，但新北自建完工社宅僅5685戶，中央更僅2916戶。新北市城鄉局長黃國峰直言社宅土地難尋，除透過區段徵收取得可建土地，還透過容獎捐贈、捷運TOD增額容積、工業區變更回饋，甚至利用低度使用的停車場用地，加快社宅建設速度。

根據統計，去年第3季全國房貸負擔率達46.8%，雙北更超過60%，即6成以上家庭收入都拿來繳房貸。因有新青安房貸利率補貼，加上不少人年輕人憂房價愈來愈貴而決定購屋，但自備2至3成頭期款，門檻不低。

新婚2年的黃姓夫婦，去年在土城買下室內約10坪的兩房小宅。黃太太說，因有新青安，加上家中長輩贊助頭期款，才能買下總價1600萬的房子。夫妻倆貸款1280萬元，寬限期繳2.5萬利息，與板橋租房一樣，但寬限期後每月要付4.8萬，才是挑戰開始。

在台北長大的李先生說，一開始認為租屋才能保有生活品質，但隨父母年邁，房東要收回租房後，轉念認為買房較安心，才以總價867萬買下淡水新市鎮27坪2房預售屋。

新北不動產估價公會理事長莊濰銓說，新青安拉長寬限期、還款年限延至40年「不一定是好事」，當短期的利率補貼結束，能否扛下還款壓力才是關鍵。

「新青安是披著糖衣的毒藥。」政治大學財務管理系教授陳明吉說，雖然短期還款壓力較輕，若房價下跌房子難轉手，豈不是被套牢，先靠社宅讓青年過渡期有住所，等所得增加，評估還款能力再買房。

2018年侯友宜參選新北市長時，曾在形象廣告關注年輕人跨區通勤的辛勞，引起共鳴。侯開出支票要增加社宅量、擴大租金補貼，強調「減輕年輕人的負擔，是我要做的」。

從蔡英文到賴清德兩位民進黨籍總統，選舉時也必有實踐居住正義的政見「牛肉」，推出蓋社宅、補貼租金等作法，但卡在用地難尋，社宅進度不如預期，讓青年族群感受不到居住正義。

這世代年輕人出社會即面臨低薪、高房價，充滿相對剝奪感。中央試圖用新青安政策補貼購屋貸款利息、延長貸款寬限期，反而助攻房價，衍生許多弊端及人頭亂象，更吞噬政府政策成效。

在薪資追不上房價上漲，不少年輕人不想縮衣節食當屋奴，過著今朝有酒今朝醉的日子，寧可把租屋等必要開銷之外的錢拿來享樂，也決定不婚、不生，造成國安危機的隱患。而即便是租屋，業者統計北市租金占月薪3成5，新北房租也占近3成，租不起、住不好問題愈嚴重。

中央地方拚社宅供給數量，從目前的績效來看，都遠不及實際的居住需求，政府要實現年輕人「住者有其屋」目標，要更有創意、統合力與執行力，否則只會淪為口號。