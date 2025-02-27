台電四接演完早已「劇透」爛戲 環評淪過水程序

環境部26日針對四接召開環評大會審議，會議剛開始，現場就爆發激烈衝突，反對群眾衝到主席台前，試圖阻止會議，主持會議的環境部次長葉俊宏（右二）神情凝重。(記者胡經周／攝影)

台電四接26日一如外界預料闖關環評大會，完全印證所謂踐行公民參與程序真的只是走走程序而已，一切都照著早就寫好的劇本走，環評成了橡皮圖章，專幫開發部門背書。環評成了一齣早已「劇透」的爛戲，未來在大增化石燃料火力發電之下，付出的代價之高，難以想像。

早在環境部今年1月召開第六次環評初審時，當時環委以同意通過、不同意開發，兩案併陳送大會審議，由於環評大會官派委員本來就占優勢，因此當時外界就已預告，這形同是技術性保送四接環評。

為了照著「通過」的劇本走，經濟部、台電、環境部可說是煞費苦心，不僅環評大會召開前，就先預告限縮發言人數，台電又再度找來支持者背書，經濟部長郭智輝則是再度搬出缺電說，一再恐嚇大家四接若是未通過，台灣恐會缺電。

更荒謬的是，儘管26日現場民團、反對者砲轟隆隆，提出多項質疑，然而台電依舊是在一片抗議聲與叫囂聲中進行報告，彷彿身處兩個平行世界「你罵你的、我講我的」，擺出四接非過不可的態勢。

諷刺的是，理應拿出專業討論的環評委員，卻成了唯唯諾諾的應聲蟲，甚至對於要通過、不通過，幾乎不敢表態，也難怪環團怒批，這次的衝突會這麼激烈，環委的態度是主因。

不僅四接環評大會一次通過，中油高雄洲際天然氣 接收站計畫（第七接收站，簡稱七接）在空汙疑慮未解除下，也在去年9月一次通過環評初審，並在兩個月後火速通過環評大會審查，被形容為搭特快車。

從七接到四接，賴政府如今著急的想讓這些改建案通過，癥結點在於民進黨 政府在2023年時，不顧外界的勸說，執意將堪用的核二廠除役，導致北東電網出現供電缺口，再加上核三廠今年5月即將除役，導致四接沒有不通過的空間。

在賴政府的劇本之下，環評淪為過水的程序，環評制度蕩然無存，一切政治決定，而升格後的環境部，沒有從Ｂ咖變成Ａ咖，反而成了跑龍套的Ｄ咖。為了滿足民進黨政府的非核家園目標，台灣卻迎來大火力發電時代，不切實際的能源政策，讓民眾從用愛發電走向用肺發電。