台急診壅塞 護理人力不足 「床位再怎麼調仍有限」

林口長庚紀念醫院急診室隨時都是人滿為患，林口長庚醫院院長陳建宗表示，長庚醫療體系絕不拒收病人，如果遇到滿床狀況，一定會想辦法進行院內調床。(本報資料照片)

急診壅塞，醫界亂象叢生，衛福部要求醫院積極調度病床，但各醫院幾乎都已心力交瘁，台大醫院「特等病房」一晚近萬元也一床難求，以「絕不拒收病人」為理念的林口長庚更吃盡苦頭，「護理人力不足，再怎麼調，床位還是有限」。

林口長庚醫院院長陳建宗表示，院內病床調度從沒停過，調到沒床為止，這也早列為例行優化項目，如果急診異常壅塞，即由醫事人員巡診加護病房及一般病房，柔性勸導病情好轉的患者盡速辦理出院。但急診壅塞屬大環境共同問題，與其他醫院一樣，長庚也面臨缺人困境，能開出的床位真的有限。

台大醫院院長吳明賢則每天上午巡視急診部及醫院大廳，若急診待床人數眾多，直接透過院級群組下達調度指令。雖然各科部充分配合，但有時出院人數不多，實在很難擠出床位。此外，為了加速病人下轉，北市聯合醫院護理師也固定至台大急診詢問病人轉院意願。

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，台大醫院設有「特等病房」，因費用較高，空床率較高，但最近幾個月同樣一床難求，因待床時間過久，部分急診病人寧願多花些錢，自費先住進醫院。

急診壅塞的關鍵為急重症患者需求增加，醫院可用病床卻有限，北醫附醫遂於急診旁另設十床加護病房，優先收治來自急診的重症病人，另透過加護病房緊急調床機制，更有效率運用病床。

台北榮總在病床運用上也顯靈活，副院長李偉強表示，在急診待床48小時以上患者優先收治入院是最高原則，另設置13張急診加護病床，收治病情危急患者，緊急施以治療，爭取時間；台北榮總急診室採特殊設計，留觀區最多可容納80名患位，另設急診後送病房50床（整合病房），優先收治內科系患者，如感染、氣喘、肺氣腫等急診年長者，優先收治於後送病房。

振興醫院院長魏崢表示，醫院設有中央調床機制，當急診收治急重症患者，即啟動各科調床機制，打破科系之分，全院各科別病床都可調度，即便沒有急重症患者，每天下午3時開放全院所有空的病房，讓醫師收治病人。