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台豬腳名店停業公告引發論戰 業者感嘆「社會嗜血」

記者徐白櫻／高雄即時報導
紅鼻子豬腳專賣店從高雄自強三路的老店發跡，十全店已經停業。(取自臉書)
紅鼻子豬腳專賣店從高雄自強三路的老店發跡，十全店已經停業。(取自臉書)

台灣高雄豬腳名店「紅鼻子豬腳專賣」十全分店日前公告歇業，業者因近年物價失控、電費及工資調漲、缺蛋及豬肉暴漲等因素決定停止營業，此番言論引發眾多網友出征，批評「只檢討別人不檢討自己」。業者感嘆，社會很多人的心態非常嗜血、封閉，一般勞工都可以辭職不做，為何業主不行，誰規定店開了就不能關，要顧到進棺材做到死，不能休息？

歇業公告引發熱議，甚至有自稱前員工的網友指責老闆未給預告歇業薪資及資遣費等狀況。勞工局表示，未接獲任何申訴或申請調解。

紅鼻子豬腳專賣店分布高雄、台南，受不少饕客喜愛。2月5日粉專張貼高雄十全店停業公告，聲明指出，物價失控、多次電費與工資調漲，以及去年的缺蛋之亂，還有暴漲豬肉，甚至買不到豬肉，深深打擊著像我們這樣的小吃店，辛苦經營的獲利都在這2、3年被侵蝕掉，所以傾向把更多的時間留給自己，少一些煩惱。

公告一出，眾多網友批評業者「牽拖」、「怪天怪地怪政府就是不會自我檢討，這樣開什麼店都會倒吧」、「同質性賺錢的店還蠻多的，怎不怪自己接手經營不善只會牽拖別人」、「只檢討別人不檢討自己、做什麼都不會成功」，甚至有人牽扯政治。

有網友質疑業者薪資調多少，有沒有3萬(台幣，下同，約915美元)漲到5萬(約1,525美元)。業者親上火線回覆說，這3年底薪都開比基本工資多25％，如果加上基本工資漲幅接近40％；10年前基本時薪85元，一個排骨便當55至65元，現在時薪185元(約5.6美元)，便當卻沒有漲至165至185元，因為業主吸收落差，獲利一直在減少。

停業公告熱議未歇，業者昨(22)日再度在粉專發文說，現在「一堆政治狂熱份子」，阿拉伯數字2比1大，這麼簡單客觀的道理有什麼好不能理解的，肉、菜、能源、及工資這3年漲得比過去10年還多，投入一樣的時間收到的回報已經不比從前，「有時間待在家打電動不是比較開心」。

業者也說，很多創業同行根本管不著政府想幹嘛，有句話說民不與官鬥，因為很簡單「鬥不過」，權力在統治者身上權力的遊戲，不是我們這些小小業主可以玩得起的；多數小老闆會關心的議題只是員工薪水、貸款、冷氣電費及漲價客人會不會跑掉等問題，歇業不是什麼很大的事，不用太多過度解讀。

電費 勞工 基本工資

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