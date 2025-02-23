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書車叔叔曾貴麟3年巡迴宜蘭280次 撒下文學種子

記者林佳彣／宜蘭23日電
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宜蘭作家曾貴麟是被上個世代的蘭陽文學培育，手中所拿便是吳敏顯的作品「我的平原」，如今他接棒要繼續流動蘭陽文學的養分。(記者林佳彣／攝影)
宜蘭作家曾貴麟是被上個世代的蘭陽文學培育，手中所拿便是吳敏顯的作品「我的平原」，如今他接棒要繼續流動蘭陽文學的養分。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭「書車叔叔」、作家曾貴麟開著「書香飄蘭城」行動巡迴書車，不定期駐點蘭陽平原的各個角落，以書與文字讓民眾汲取文學的養分，3年多來已巡迴全縣12鄉鎮市超過280次。

「孩童在觸摸玩具時，可輕易打開想像力，擔任自己的編劇和配音師，這是開創故事想像力的起源。」33歲的曾貴麟在書車主題活動「彩繪玩具－設計一個聖誕禮物」，化身玩具哲學家約瑟夫，貼近小朋友的視角，以自家收藏的克蘇魯風格等各式玩具，帶領大家進入文學世界。

書車周圍常可見許多大小朋友坐著小板凳沉浸書海，曾貴麟第一年閱讀推廣以童書為主；隔年著重樂齡讀者。

去年布置世界文學、翻譯文學與華語文學的書櫃，包含土耳其帕慕克、宜蘭吳敏顯等作家，「希望能將書頁裡閃閃發亮的字句分享給讀者，一起成長。」今年聚焦宜蘭豐富的海洋資源，還有1輛「王俊盛號」書車加入，探訪石城等海線村落。

曾貴麟也針對場域設計專屬活動，例如在礁溪跑馬古道公園一同感受植物森林，配合綠植栽書籍，製作盆景DIY；也在外澳九號咖啡辦守護海洋日淨灘。

聊及開書車的時光，曾貴麟眼底滿是光芒，即便平均每月出車7、8趟卻從不感到疲憊，「它讓我每一年多認識宜蘭近百次」，就算同一個地方重複著點，讀者們的反饋都不同。

書車撒下的種子已然發芽，他曾遇過學子驚呼「你是書車叔叔」。一位借滿20本書的學生曾獨自地坐在書車旁，心神專注閱讀；去年參加文藝營，談吐與熱情讓曾貴麟驚呼「這個小朋友在成長，看過的書已成為新養分」。

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