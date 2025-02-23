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新聞眼╱民進黨錯誤的能源政策 到頭來還不是全民埋單

記者 陳儷方
台電買電單價高 製表／陳儷方
台電買電單價高 製表／陳儷方

台電連續三年虧損，去年的虧損更加離奇，主因居然是來自於「購入電力」單價太高，為什麼台電一定要從外面購電，歸根結底，還是因為台電貫徹執政黨意志，決定一路力挺「非核家園」到底，電量不夠，自然只能向外購買。錯誤的能源政策，損傷的不只是台電的營運，更使得民眾荷包傷痕累累、物價節節升高。

台電掌握全台灣電力需求，內心不可能不知道，自己的發電量早已不夠，但明知如此，為了實現「非核家園」，只能硬著頭皮，用高價跟其他業者購電。按照現在市場的機制來看，現在是賣方市場，台電要壓下購入電力單價，也是相當困難。

台灣最便宜的核電，即將在今年5月全面退場，核能是很好的低碳能源，即便核電便宜、沒有碳排放，當美、日都因為AI用電需求的考量而決定重用核電時，台灣最後一組核能發電機組目前看起來恐將還是會如期停機除役。

然而，替代核電的燃氣與再生能源，成本都比核電貴很多，尤其因應淨零目標，政府將持續發展綠電，以後國內的電價恐怕已回不去。

電價審議會即將召開，審議今年4月是否調漲電價，由於台電去年虧損411億元(新台幣，下同，約12億美元)，3年累計虧損來到4660億元，又沒有拿到國庫補貼，若4月電價再漲，則是連續4年5次調漲電價，累計漲幅恐怕破4成，紀錄前所未見。

但台電的虧損、民眾的荷包縮水、火力全開空汙加劇，這一切原本是可以不必發生，問題就出在，執政黨執拗地廢核，不僅無視國內企業、民眾現在對電力的需求，更已經阻礙了台灣未來在AI領域的發展，讓台灣贏在AI起跑點，卻輸在終點。這一切，孰令致之？

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