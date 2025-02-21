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台灣無諾貝爾獎本土得主 吳誠文：真丟臉 大學該檢討

記者許維寧／宜蘭21日電
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國科會主委吳誠文。（本報資料照片）
國科會主委吳誠文。（本報資料照片）

國科會主委吳誠文昨天表示，全國科研經費近年穩定成長已達1595億元，基礎科研預算更是五年成長45%，讓大學無後顧之憂，且台灣經濟實力已非小國，但本土努力了幾十年仍未有諾貝爾獎得主，他直言「真是丟臉。」

吳誠文昨出席大專校院校長會議，以「科研扎根×成果落地 共創社會價值」為題發表演說。吳誠文表示，近年穩定挹注科研投資，全國科研經費已達1595億元，2020年起更獨立編列基礎科研預算，5年來預算已經成長45%，從282億元，增為408億元，讓大學無後顧之憂。

吳誠文隨後話鋒一轉表示，希望大學不要讓社會失望，大學享有學術自由又不想被行政干擾，「但給國家社會什麼，要捫心自問。」台灣經濟實力已非小國，又十年努力下來還是一個諾貝爾獎都沒有，「真是丟臉」。日韓都有本土培育的諾貝爾獎得主，台灣一個都沒有一定有問題，出了什麼問題大學要自己檢討。

對於吳誠文的「丟臉說」，台大校長陳文章表示，能否產生諾貝爾獎得主原因複雜，除長期耕耘，也跟國際學術組織、國家支持有關，台灣能做的，應先支持讓本土學者能於國際型研討會議得獎，另外，需增加如美國國家工程學院院士、歐洲科學院院士人數等，幫忙提升台灣國際學術影響力。

諾貝爾獎 預算 投資

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