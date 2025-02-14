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觀光逆差擴大 台灣去年出國是入境2倍 這2國家最熱門

記者周湘芸／台北14日電
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去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，創下疫後新高，其中出國達到1552.3萬人次。圖為桃園機場準備出境的旅客。(本報資料照片)
去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，創下疫後新高，其中出國達到1552.3萬人次。圖為桃園機場準備出境的旅客。(本報資料照片)

疫後出國旅遊熱度不減，根據交通部統計，去年出入境台灣機場的航空客運量達6396萬人次，創下疫後新高，其中出國達到1552.3萬人次，為國際旅客訪台近兩倍，觀光逆差擴大，赴日韓人數更創下新高；學者則認為，主因是許多國家利用疫情期間打造新景點跟行銷措施，出國人數創新高並不意外。

根據交通部統計，去年台灣民航各機場旅客人數達到6396萬人次。其中國內航線1041萬人次、國際航線4818萬人次、兩岸航線520萬人次、過境18萬人次，均創下疫後新高。而桃園機場客運量4492萬人次，為疫後首度重返4000萬人次大關。

不過儘管航空業表現亮眼，但若從出入境旅客來區分，去年訪台國際旅客僅785萬人次，反觀出國人數達1552.3萬人次，是入境人次的近兩倍，其中到日本的旅客約552.3萬人次、到南韓的旅客131.5萬人次，雙雙較前年大增四、五成。相較於前年觀光逆差僅1.6倍，去年觀光逆差再擴大。

不僅境外觀光客嚴重衰退，國旅也不理想。根據觀光署統計，去年國內旅館及民宿房間數創新高，但住房率僅60.2，創下疫後新低。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨指出，疫情期間很多國家推出新的景點跟創意行銷措施，像泰國、越南及菲律賓都有很多新的策略，跟台灣旅客喜歡求新求變一致。此外，過去國人平均每年出國1.5次，疫情三年累積次數轉移到疫後旅遊，平均每人每年出國次數連帶提升。

觀光 疫情 越南

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