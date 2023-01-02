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疫情紅利沒了 金融業去年獲利恐跌破6000億台幣

記者廖珮君／台北2日電
2022年受升息、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，使金融業全年獲利恐跌破6000億元台幣大關，下探四年來新低點。圖為民眾排隊搶買防疫險保單情怳。（本報資料照片）
2022年受升息、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，使金融業全年獲利恐跌破6000億元台幣大關，下探四年來新低點。圖為民眾排隊搶買防疫險保單情怳。（本報資料照片）

升息、股債崩跌、防疫險理賠潮等三大利空罩頂，金融業去年獲利恐跌破6000億元（台幣，下同，約195.34億美元）大關，下探四年來新低。金管會統計，去年前11個月銀行、證券期貨投信和保險業等金融三業，稅前盈餘近5280億元，和去年同期相比衰退42%，其中又以保險業獲利驟降逾八成最慘。

去年12月台股量縮小跌、防疫險理賠未見趨緩、加上各銀行依慣例會在年底增提呆帳準備金，金融業獲利承壓，全年恐難突破6000億元大關。

金融三業2019年獲利衝破6000億元，2021年攀升到9366億元新高，但今年獲利縮水，若失守6000億元將是2018年來低點，等於吐出過去三年的疫情紅利。

2019年全球爆發疫情，包括台灣在內等各國央行實行量化寬鬆，政府隨後祭出紓困振興，點燃一波疫情商機；而過去三年的疫情紅利榮景，在今年升息潮中消逝。

金管會公布金融業去年前11月獲利，銀行業獲利4060.1億元、年增9.7%；證券期貨投信業賺601.7億元、年減53%；保險業賺618億元、年減85%。考量銀行業成長力道已縮減、保險業衰退幅度擴大，獲利難樂觀。銀行局副局長林志吉說，銀行業今年前11個月獲利成長9.7%，主因受惠升息及放款成長，推升銀行淨利息收益所致。

證券期貨投信業方面，證期局副局長高晶萍指出，券商獲利年減六成，是因為台股量縮價跌，導致券商自營虧損、經紀收入也大減；投信業則是因資產管理規模今年大降，導致基金經理費收入減少；期貨商則因升息，自有資金和客戶保證金存款收入增加所致。

至於保險業去年前11月獲利618億元、年減85%，衰退幅度擴大，其中壽險業因淨投資損益年減12.7%或1501億元，降到1兆372億元，導致壽險業稅前盈餘衰退四成到2161億元；產險業則因防疫險鉅額理賠，虧損擴大到1543億元，創60年來最慘。

保險 疫情 升息

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