沈伯洋訪美談防衛韌性 民進黨訪團聘貼身護衛、拒中國籍司機

民進黨台北市長參選人沈伯洋24日在美國華府說明全社會防衛韌性。(記者陳熙文／攝影)

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 24日在美國華府 說明全社會防衛韌性，並認為其中最重要的就是不能投降的觀念，同時讓民眾有分辨真假資訊的能力。

民進黨立委王定宇則提到台灣遭到海上封鎖的風險，必須做好準備，也呼籲台灣在美國等地的朋友應該要確保中國獲得正確的資訊，以免中國輕忽犯台的代價，做出錯誤的判斷。

民進黨立院黨團低調率團訪美 行程結束後才公開

民進黨立法院黨團總召蔡其昌近日率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，以及立法院台美國會聯誼會長王定宇，一共5人。民進黨訪美團於22日抵達華府。

據了解，由於沈伯洋去年被中國公安以分裂國家罪為由，被全球通緝，中方今年又通過「民族團結進步促進法」，讓訪團此行的維安格外小心，不但為沈伯洋聘請一名貼身護衛，連聘請的交通車司機都提出要求，不希望是中國籍的司機，甚至鎖定不會說中文的司機。

訪團此行也非常低調，除了結束拜會之後才公開訪問美國國會山莊的行程，23日下午訪問美國在台協會（AIT）華盛頓總部時也有意避開媒體耳目，選擇從大樓的停車場出入。

為安全考量 華府智庫座談會臨時改成非公開

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）24日由哈德遜研究所中國中心主任余茂春，以「台灣因應中國威脅的全國動員」為題舉行座談會，邀請沈伯洋和王定宇說明他們的想法。

而原本是公開活動的座談會，23日則臨時通知與會者，改為線上播放，據悉也是考慮到安全問題。

沈伯洋在座談會中指出，他認為全社會防衛韌性有5個層次，首先當然是軍事力量，也認為台灣想要購買新型武器；沈伯洋也說，台灣必須確保良好的基礎建設，包括醫院、水源、能源等，他也認為台灣應該立法保護海底電纜，並指出，立法院已經做到了這點。

沈伯洋並表示，台灣需要一個在衝突爆發時仍能夠運作的經濟，指要降低台灣的經濟依賴程度；沈伯洋認為說，台灣民眾必須要有基礎的應變能力，包括學會怎麼止血、怎麼疏散撤離、如何保護自己。

不過沈伯洋認為說，最重要的還是觀念，指民眾需要不會投降的觀念，同時也要學會分辨真假資訊的能力。

向俄烏戰爭學習，王定宇認為說有很多值得參考的重點，包括不對稱作戰、去中心化指揮、公民的數位抵抗、團結國際等，不過王定宇也指出，重點是不能夠讓中國國家主席習近平出現誤判的情況。

王定宇表示，俄羅斯總統普亭如果當初知道俄烏戰爭會打成這樣，也許就不會開戰，並認為，如果習近平認為能夠在幾天或幾周內占領台灣，「他就會這麼做」。

王定宇認為說，中國內部現在缺乏反駁習近平的聲音，就有可能造成誤判，導致軍事衝突的爆發；王定宇呼籲台灣在美國、歐洲、日本、菲律賓、澳洲的朋友，應該要幫忙向中國傳遞正確的資訊，讓中國不要輕舉妄動。

王定宇也提到說，中國若想開戰，台灣有海峽的地理優勢，增加共軍入侵的難度，但中國可以選擇海上封鎖台灣；王定宇認為說，台灣必須預先預先部署戰備物資儲備，指台灣不僅要建立武器裝備庫，還要儲備關鍵資源，讓台灣內部具備能夠自給自足的抵抗能力。

王定宇也指出，如果發生海上封鎖，台灣必須採取行動來反制，並提到美國印太司令部的意思是，如果台灣遭到封鎖會引起美國的「嚴重關切」（grave concern），認為嚴重關切意味著值得動用軍事力量來處理。