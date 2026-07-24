我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曬317萬人民幣年終獎金截圖 騰訊績優員工遭辭退封殺

女繼承父親房產竟背22萬元水費 真相慘讓房子賣不掉

沈伯洋訪美談防衛韌性 民進黨訪團聘貼身護衛、拒中國籍司機

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨台北市長參選人沈伯洋24日在美國華府說明全社會防衛韌性。(記者陳熙文／攝影...
民進黨台北市長參選人沈伯洋24日在美國華府說明全社會防衛韌性。(記者陳熙文／攝影)

民進黨台北市長參選人沈伯洋24日在美國華府說明全社會防衛韌性，並認為其中最重要的就是不能投降的觀念，同時讓民眾有分辨真假資訊的能力。

民進黨立委王定宇則提到台灣遭到海上封鎖的風險，必須做好準備，也呼籲台灣在美國等地的朋友應該要確保中國獲得正確的資訊，以免中國輕忽犯台的代價，做出錯誤的判斷。

民進黨立院黨團低調率團訪美 行程結束後才公開

民進黨立法院黨團總召蔡其昌近日率團訪美，黨中央代表為政策會執行長、立委吳思瑤，黨團部分則有民進黨團副幹事長沈伯洋、陳培瑜，以及立法院台美國會聯誼會長王定宇，一共5人。民進黨訪美團於22日抵達華府。

據了解，由於沈伯洋去年被中國公安以分裂國家罪為由，被全球通緝，中方今年又通過「民族團結進步促進法」，讓訪團此行的維安格外小心，不但為沈伯洋聘請一名貼身護衛，連聘請的交通車司機都提出要求，不希望是中國籍的司機，甚至鎖定不會說中文的司機。

訪團此行也非常低調，除了結束拜會之後才公開訪問美國國會山莊的行程，23日下午訪問美國在台協會（AIT）華盛頓總部時也有意避開媒體耳目，選擇從大樓的停車場出入。

為安全考量 華府智庫座談會臨時改成非公開

華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）24日由哈德遜研究所中國中心主任余茂春，以「台灣因應中國威脅的全國動員」為題舉行座談會，邀請沈伯洋和王定宇說明他們的想法。

而原本是公開活動的座談會，23日則臨時通知與會者，改為線上播放，據悉也是考慮到安全問題。

沈伯洋在座談會中指出，他認為全社會防衛韌性有5個層次，首先當然是軍事力量，也認為台灣想要購買新型武器；沈伯洋也說，台灣必須確保良好的基礎建設，包括醫院、水源、能源等，他也認為台灣應該立法保護海底電纜，並指出，立法院已經做到了這點。

沈伯洋並表示，台灣需要一個在衝突爆發時仍能夠運作的經濟，指要降低台灣的經濟依賴程度；沈伯洋認為說，台灣民眾必須要有基礎的應變能力，包括學會怎麼止血、怎麼疏散撤離、如何保護自己。

不過沈伯洋認為說，最重要的還是觀念，指民眾需要不會投降的觀念，同時也要學會分辨真假資訊的能力。

向俄烏戰爭學習，王定宇認為說有很多值得參考的重點，包括不對稱作戰、去中心化指揮、公民的數位抵抗、團結國際等，不過王定宇也指出，重點是不能夠讓中國國家主席習近平出現誤判的情況。

王定宇表示，俄羅斯總統普亭如果當初知道俄烏戰爭會打成這樣，也許就不會開戰，並認為，如果習近平認為能夠在幾天或幾周內占領台灣，「他就會這麼做」。

王定宇認為說，中國內部現在缺乏反駁習近平的聲音，就有可能造成誤判，導致軍事衝突的爆發；王定宇呼籲台灣在美國、歐洲、日本、菲律賓、澳洲的朋友，應該要幫忙向中國傳遞正確的資訊，讓中國不要輕舉妄動。

王定宇也提到說，中國若想開戰，台灣有海峽的地理優勢，增加共軍入侵的難度，但中國可以選擇海上封鎖台灣；王定宇認為說，台灣必須預先預先部署戰備物資儲備，指台灣不僅要建立武器裝備庫，還要儲備關鍵資源，讓台灣內部具備能夠自給自足的抵抗能力。

王定宇也指出，如果發生海上封鎖，台灣必須採取行動來反制，並提到美國印太司令部的意思是，如果台灣遭到封鎖會引起美國的「嚴重關切」（grave concern），認為嚴重關切意味著值得動用軍事力量來處理。

精華 FAQ

  • 沈伯洋認為，防衛韌性的核心不只是武器與基礎設施，更重要的是全民的觀念建設，包含不能投降的意志，以及能分辨真假資訊、在危機中保持判斷力。

  • 因沈伯洋曾遭中國公安通緝，訪團此行格外重視安全，除聘請貼身護衛外，也要求交通車司機避免中國籍，甚至希望是不會說中文的人員，並盡量避開媒體曝光。

  • 王定宇提醒，台灣除要準備戰備物資與關鍵資源，還要防範中國採取海上封鎖；同時，他呼籲國際友人向中國傳遞正確資訊，避免習近平因誤判而輕啟戰端。

民進黨 華府 沈伯洋

上一則

藍營725凱道遊行柯文哲缺席？ 柯：沒收到通知

延伸閱讀

民進黨訪美團抵華府 見眾院議長強生

民進黨訪美團抵華府 見眾院議長強生
民進黨立委訪美 聚焦台美合作

民進黨立委訪美 聚焦台美合作
沈伯洋首個後援會成立 全美多地支持者齊聚南加

沈伯洋首個後援會成立 全美多地支持者齊聚南加
蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓

蔡其昌訪美重申台美友誼 擔任MLB大都會台灣日開球嘉賓

熱門新聞

移民署國境事務大隊查獲涉嫌變造幾內亞比索護照，依法查扣送辦。(移民署國境事務大隊提供)

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

2026-07-23 23:11
陶朱隱園。(記者游智文／攝影)

32歲男無貸款買陶朱隱園 身分曝光「真正頂級富豪」

2026-07-22 21:50
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
王文洋。（本報資料照片）

女控王文洋包養生子不認帳 求償10億一審敗訴再上訴

2026-07-23 20:18
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

桃機8月起禁接機立牌、行李占位 最高罰2.5萬台幣

2026-07-20 02:21
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破

買假外國護照送子女讀台灣外僑學校 家長桃機補章被識破
謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁

謝賢前女友Coco曝現況 回河南老家直播維生 相親屢碰壁
西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物

護骨從飲食做起：5種天天可吃的補鈣食物
員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了

員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了