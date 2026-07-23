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大陸張雪機車赴台展店遭駁 國台辦籲解禁

特派記者陳宥菘、記者廖士鋒／綜合報導
中國大陸「張雪機車」董事長張雪日前預告「最晚明年」赴台展店，但遭台方經濟部打槍，...
中國大陸「張雪機車」董事長張雪日前預告「最晚明年」赴台展店，但遭台方經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦22日稱，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施。聯合報系資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

張雪機車想赴台展店遭經濟部以法規擋下後，國台辦批評民進黨限制大陸產品入台，並同時就台胞在俄羅斯車禍協助議題回應台方說法。

中國大陸「張雪機車」董事長張雪日前接受本報系聯合報專訪時，預告「最晚明年」赴台展店，強調開幕時自己一定到場，並期待在台灣騎車環島。但遭經濟部打槍，指大陸製整車依法不得輸入。大陸國台辦22日批評稱，「限制阻撓大陸好產品入台的是民進黨當局」，奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施。

針對張雪機車赴台展店遇上法規限制，大陸方面未來會否調整兩岸經貿相關策略，國台辦發言人張晗22日在例行記者會上稱，民進黨當局頑固堅持台獨立場，持續加碼對大陸歧視性貿易限制，變本加厲設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經貿正常交流合作。台灣的傳統產業和中小企業早已對此表達不滿。張晗又說，大陸對兩岸經貿合作向來持積極、開放態度，「限制阻撓大陸好產品入台的是民進黨當局」。奉勸民進黨當局順應民意，盡早解除不合理的限制措施，多做有利於民眾的實事、好事。

台方經濟部日前指，依現行海關進口稅則規定，中國大陸製機車（整車）屬「大陸物品不准輸入」項目，依法不得輸入，並指如經查證發現有陸資違規投資之情事，將依兩岸條例規定最重處新台幣2500萬元罰鍰並得要求撤資。

此外，張晗表示，近日有台胞在俄羅斯伊爾庫茨克州附近遭遇車禍，大陸駐伊爾庫茨克總領館深夜接獲台胞求助訊息後，協調當地醫院派出救護車救助並予以探望。對此，陸委會昨稱，台方旅行社辦理之蒙古國貝加爾湖慢旅團遊覽車與逆向車輛發生擦撞，車上共有5名台灣旅客受傷，經送醫後於次日凌晨返回飯店並繼續行程。交通部觀光署已有所掌握協助，國台辦勿將此事故統戰化操作。

精華 FAQ

  • 張雪機車董事長張雪曾表示，最晚明年要到台灣展店並親自出席開幕，但經濟部指出，大陸製機車整車依法屬不得輸入項目，因此無法進入台灣市場。

  • 國台辦發言人張晗批評，民進黨當局持續加碼對大陸的歧視性貿易限制，阻撓兩岸經貿交流合作，並呼籲順應民意，盡早解除不合理限制。

  • 經濟部表示，依現行海關進口稅則，中國大陸製機車整車屬「大陸物品不准輸入」項目，依法不得輸入；若查獲陸資違規投資，最重可處2500萬元罰鍰並要求撤資。

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