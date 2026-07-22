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解放軍直升機首越中線 逗留限航區 專家憂為攻台準備

記者李人岳洪哲政／台北22日電
解放軍一架直升機本周一逾越台海中線。圖為解放軍直升機示意圖，非當事直升機。（圖／...
解放軍一架直升機本周一逾越台海中線。圖為解放軍直升機示意圖，非當事直升機。（圖／國防部提供）

解放軍一架直升機本周一逾越台海中線，並在中線以東的國軍R9限航區內長時間活動。國防安全研究院委任副研究員揭仲指出，這是解放軍直升機首次穿越台灣海峽狹窄區域並在中線以東長期逗留，令人擔憂解放軍直升機可能將開始不定期在台灣海峽、甚至中線以東進行攻台空中機動作戰的訓練。國防部昨未有回應。

另外，據民間粉專披露，隸屬美國海軍軍事海運司令部的探路者級海洋調查船「韓森號」，日前由南向北駛入台灣海峽。這艘調查船搭載多波束聲納、回音測深儀等精密儀器，專門繪製海底地形並監測水溫、鹽度等水文數據。解放軍出動直升機在台海中線長時間逗留，可能也是為監控「韓森號」。

揭仲指出，這架直升機不僅越過海峽中線，還在中線以東實施「限航區穿越飛行」，即沿著與中線大致平行的方向，於國軍在中線以東所畫設的R9限航區內長時間飛行。

揭仲說，這應該是2022年8月解放軍片面推翻中線默契後，首度有解放軍直升機在台灣中部至北部，台灣海峽較窄的區域穿越海峽中線；同時也可確定是解放軍直升機首度在中線以東採取「限航區穿越飛行」模式。換言之，解放軍在對台灰色地帶行動上，同時出現兩種新態樣。

他指出，2022年8月後，解放軍直升機就常常出現在台灣周邊空域，其中有不少比率是艦載直升機，但這架穿越台海的直升機，從國防部公布的訊息中，無法判斷是艦載直升機或是自陸地起飛的解放軍陸航直升機。

揭仲提醒，假如這架直升機是來自解放軍陸航部隊，令人擔心解放軍陸航直升機可能將不定期於台灣海峽、甚至中線以東進行攻台空中機動作戰的訓練。

他表示，解放軍近年已開始頻繁實施直升機與無人機協同跨海突擊演練，主要演練項目為「偵打一體」及後續兵力輸送，但是至今尚未在台灣海峽當面演練過。而周一於中線以東實施「限航區穿越飛行」者，除直升機外還有一架無人機，讓人懷疑有無可能是解放軍直升機與無人機首度於中線以東的限航區內，執行協同作戰訓練。

淡江大學戰略所副教授林穎佑則推測，從解放軍去年對台軍演的地圖套疊，推測可能是直升機與無人機，搭配演練遠程火箭砲的落點觀測及「偵打一體」任務。

精華 FAQ

  • 該機不僅首次越過台海中線，還在中線以東的R9限航區內長時間飛行，且沿近乎平行中線的路線活動，顯示灰色地帶行動出現新態樣。

  • 揭仲指出，解放軍近年已頻繁演練直升機與無人機跨海突擊，但尚未在台海當面演練。此次若屬陸航直升機，可能代表正測試攻台空中機動作戰。

  • 文中提到當天除了直升機外還有無人機，外界懷疑兩者在中線以東執行協同訓練；林穎佑則推測，可能是在演練偵打一體與遠程火箭砲落點觀測。

解放軍 國防部

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