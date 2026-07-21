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助陸發展半導體 台積前副理竊21件關鍵機密 遭求刑7年

台灣新聞組／台北21日電
大陸長沙人大委員丁小琥（圖）不僅赴台發展共諜組織，還吸收台積電前副理當內鬼。(本...
大陸長沙人大委員丁小琥（圖）不僅赴台發展共諜組織，還吸收台積電前副理當內鬼。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

台積電前副理被控遭中共情工吸收，竊取21件高階製程機密並規畫赴陸發展半導體，高檢署依國安法與營業秘密罪起訴，求刑7年。

台積電陳姓前副理被中共情工人員丁小琥吸收，共謀在大陸成立半導體材料分析公司，陳男並擬定「藍海計畫」，竊取21件高階奈米製程技術機密，意圖提供大陸使用，還欲挖角高科技人才赴陸發展半導體，台灣高檢署昨天依國安法、營業秘密等罪起訴陳男，求處7年重刑。

高檢署指出，此案是首例國家核心關鍵技術被中共滲透、意圖外流大陸案件，全案是調查局偵辦丁小琥在台發展共諜組織發現的「案外案」，專案小組分析金流，破解情工專用特殊通訊軟體，發現丁小琥透過黃姓商界友人結識陳男，說服陳男竊取台積電奈米製程。

丁小琥（69歲）是大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員，受中共軍委政治部聯絡局南寧工作站主任「黃河」指示，2018年以港商身分，假藉媽祖交流或商務觀光名義來台，花費逾千萬台幣發展共諜組織，吸收6名現退役軍官蒐集機密，並遊說兩岸開戰應消極不抵抗。

高檢署去年依違反國安法等罪起訴丁小琥共七人，法院審理期間丁小琥保外就醫，今年2月病逝，共諜部分公訴不受理，刺探台積電機密案不起訴。

丁小琥是老情工人員，擅長物色接觸軍事人才，過去在台結識最高層級是國防部後指部前中將指揮官王世塗，他對科技領域並不專精，但背後卻有「專業團隊」想得到台積電技術與人才，因而銜命滲透台積電。

起訴指出，陳男擔任台積副理期間，與丁小琥設立中國半導體材料分析公司（CSMAC），由陳男擬定「藍海計畫」，規畫替中國製造半導體基地，挖角半導體人才赴CSMAC工作，滲透台灣半導體產業，最後回流CSMAC。

2023至2024年間，陳男為讓丁小琥引介陸方金主、技術專家認可他對半導體製程、材料有相當技術水準，竊取台積電國安與一般營業秘密共21件，並攜回家中研讀、意圖扶植大陸半導體科技發展，遂行「藍海計畫」。

檢調今年5月29日搜索陳男住家五處地點，約談三人到案，陳男聲押獲准。陳男供稱，他以自己將調換部門、需要了解業務內容等話術，騙取同事以電郵寄送奈米技術等資料，但他帶回家的文件，並沒交付給丁小琥。

台積電察覺有異，通報檢調偵辦，並取回全數遭非法重製技術文件。業界人士說，陸方籌組半導體材料分析公司，目的是要從事逆向工程。逆向工程是種透過分解、分析產品結構、功能和運作原理，來推導原始設計藍圖的技術，用意是縮短跟進推出產品時程及學習曲線。

精華 FAQ

  • 主要嫌疑人是台積電陳姓前副理，檢方指他遭中共情工人員丁小琥吸收後，竊取21件高階奈米製程機密，並意圖提供大陸使用，協助發展半導體技術。

  • 檢方指出，兩人共謀在中國成立半導體材料分析公司CSMAC，由陳男擬定「藍海計畫」，設法挖角人才、滲透台灣半導體產業，並讓技術與人力回流中國。

  • 高檢署已依國安法、營業秘密等罪起訴陳男，並求處7年重刑；台積電已通報檢調並取回文件，至於丁小琥已於今年2月病逝，相關共諜部分則不再受理。

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