政府斷網錯過求救誰負責？ 藍白憂「先例一開後患無窮」
漢光演習今年首次演練行動網路受阻，14縣市將輪替實施行動斷網措施，在野黨立委接連提出質疑。國民黨立委葛如鈞指出，「如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？」若有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰要負責？民眾黨立法院黨團總召陳清龍也說，如果任由行政機關片面限制人民通訊，「先例一旦開啟，後患無窮」。
陳清龍說，透過演習強化戰時準備，是政府該做的事情，然而必須先跟人民說明清楚，實施30分鐘「行動斷網」的法源依據為何？到底想透過行動斷網測試什麼？誰來決定與監督？
國民黨立委羅廷瑋指出，此次演練涉及一般用戶的行動通訊權益，也可能影響報案、醫療派遣、金融交易及其他關鍵民生服務；政府應在正式實施前，完整公開演練目標、影響範圍、服務分級及風險評估，還有緊急事故發生時的中止與復原機制，才能真正消除社會疑慮。
針對斷網演練，民眾看法兩極。有人質疑，演練方向應聚焦政府應變能力，可先從各級機關「無網辦公」測試起，而非優先影響民眾生活，也有民眾認為若發生戰爭或重大災害，導致通訊網路中斷時，民眾可能會不知道該怎麼應變，這種演習還是有需要，事先做準備就不會有問題。
民進黨立院黨團書記長范雲指出，基於守護國民安全所做的不同層級演習，相信都經審慎評估。民進黨立委陳冠廷提醒，真正的國安風險是中共藉機展開網路攻擊。
陳冠廷表示，通訊受阻是戰爭及重大災害中可能面臨的真實情境，政府選擇進行第一次演練，方向值得支持；但他也提醒，演習結束後如無法恢復正常，中共還可能將外部惡意攻擊包裝成台灣行政機關操作失誤或電信業者技術故障，藉此散布政府失能的訊息，恐涉及情報戰、資訊戰與輿論戰。
因為演習首次對14縣市進行行動斷網，可能影響報案、醫療警示與金融交易。藍白立委認為政府若能按下開關，就應說清楚誰能停止、出事誰負責。 他們要求政府說明30分鐘斷網的法源依據、演練目的、由誰決定與監督，還要公開影響範圍、服務分級、風險評估，以及緊急事故時的中止和復原機制。 范雲認為相關演習皆經審慎評估；陳冠廷則支持首次演練，但提醒真正的國安風險在於中共可能趁通訊受阻發動網攻，並把故障包裝成政府失能。
精華 FAQ
因為演習首次對14縣市進行行動斷網，可能影響報案、醫療警示與金融交易。藍白立委認為政府若能按下開關，就應說清楚誰能停止、出事誰負責。
他們要求政府說明30分鐘斷網的法源依據、演練目的、由誰決定與監督，還要公開影響範圍、服務分級、風險評估，以及緊急事故時的中止和復原機制。
范雲認為相關演習皆經審慎評估；陳冠廷則支持首次演練，但提醒真正的國安風險在於中共可能趁通訊受阻發動網攻，並把故障包裝成政府失能。
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