政府斷網錯過求救誰負責？ 藍白憂「先例一開後患無窮」

配合城鎮韌性演習，今年首度規畫「斷網」科目，14縣市將輪替實施行動斷網措施。（記者鄭超文／攝影）

漢光演習今年首次演練行動網路受阻，14縣市將輪替實施行動斷網措施，在野黨立委接連提出質疑。國民黨 立委葛如鈞指出，「如果政府有權按下這個開關，誰有權喊停？」若有人因此錯過求救、醫療警示或重要交易，誰要負責？民眾黨 立法院黨團總召陳清龍也說，如果任由行政機關片面限制人民通訊，「先例一旦開啟，後患無窮」。

陳清龍說，透過演習強化戰時準備，是政府該做的事情，然而必須先跟人民說明清楚，實施30分鐘「行動斷網」的法源依據為何？到底想透過行動斷網測試什麼？誰來決定與監督？

國民黨立委羅廷瑋指出，此次演練涉及一般用戶的行動通訊權益，也可能影響報案、醫療派遣、金融交易及其他關鍵民生服務；政府應在正式實施前，完整公開演練目標、影響範圍、服務分級及風險評估，還有緊急事故發生時的中止與復原機制，才能真正消除社會疑慮。

針對斷網演練，民眾看法兩極。有人質疑，演練方向應聚焦政府應變能力，可先從各級機關「無網辦公」測試起，而非優先影響民眾生活，也有民眾認為若發生戰爭或重大災害，導致通訊網路中斷時，民眾可能會不知道該怎麼應變，這種演習還是有需要，事先做準備就不會有問題。

民進黨立院黨團書記長范雲指出，基於守護國民安全所做的不同層級演習，相信都經審慎評估。民進黨立委陳冠廷提醒，真正的國安風險是中共藉機展開網路攻擊。

陳冠廷表示，通訊受阻是戰爭及重大災害中可能面臨的真實情境，政府選擇進行第一次演練，方向值得支持；但他也提醒，演習結束後如無法恢復正常，中共還可能將外部惡意攻擊包裝成台灣行政機關操作失誤或電信業者技術故障，藉此散布政府失能的訊息，恐涉及情報戰、資訊戰與輿論戰。