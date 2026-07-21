我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

美定期辦「網路風暴」演習 不涉及民用網路

編譯羅方妤／綜合報導
台灣漢光演習將首度演練斷網，引發熱議；示意圖。（記者鄭超文／攝影）
台灣漢光演習將首度演練斷網，引發熱議；示意圖。（記者鄭超文／攝影）

台灣今年8月演習將分區限制大眾行動網路訊號30分鐘，美國、歐盟和俄國等國近年都定期舉行類似演習，但多數邀請特定政府和民間機構，在畫定的區域舉行，幾乎沒有涉及民用行動網路。有實際大規模斷網大多是因為戰爭和示威，如俄羅斯伊朗

美國「網路風暴」是此類演習著名案例，由國土安全部旗下網路安全與基礎設施安全局主導，參與者包括聯邦機構、州政府、國際盟友，以及電信、銀行、能源等關鍵產業。演習通常模擬由國家支持的複合式網路攻擊，例如海底電纜受損、通信系統遭癱瘓等情境，但攻防主要在測試環境中進行，不影響一般民眾生活。

歐盟網路安全局（ENISA）也是每兩年協調舉行一次「歐洲網路演習」，測試歐洲數位基礎設施韌性。第8屆演習於今年6月10日至11日舉行，重點放在鐵路與海運等交通系統。這項演習讓科技公司、應變團隊及各國通訊部會官員，連續幾天關在指揮室裡解決數據中心被炸毀或入侵等模擬危機，並避免直接影響民眾日常網路服務。

美歐斷網演習都避免影響民用行動網路，主要考量之一是在現代經濟中，行動數據是商業運行命脈，攸關供應鏈物流、金融交易、定位追蹤和緊急救難服務。行動網路即使只斷網30分鐘也可能引發巨大財務損失，外送與叫車平台無法運作、自動化倉儲會凍結、數位金融平台將停擺。對於大型經濟體而言，斷網帶來的經濟代價，遠超過實地演習收集到的數據價值。

正在交戰的俄羅斯似乎是全球顯著例外。俄國依據2019年通過的「主權網路法」進行斷網演習，旨在測試與全球網際網路切斷時的獨立運作能力，期間曾多次導致國內通訊、網路速度、銀行及大眾運輸系統癱瘓。克里姆林宮表示，烏克蘭的無人機攻擊往往會先連上當地資料網路以鎖定目標，斷網是為確保民眾安全。

伊朗當局則是為因應全國反政府抗議活動，最初在1月8日實施斷網，連線在2月逐漸恢復正常。但隨著美國與以色列2月28日開始對伊朗發動空襲，當局隨即啟動新一輪斷網措施。伊朗總統裴澤斯基安5月25日宣布重新開放網路，結束長達88天的斷網。

精華 FAQ

  • 這項演習由美國國土安全部旗下網路安全與基礎設施安全局主導，參與者包括聯邦機構、州政府、國際盟友，以及電信、銀行、能源等關鍵產業，重點是跨部門協同應變。

  • 因為行動數據已是現代經濟的重要命脈，影響供應鏈物流、金融交易、定位追蹤與緊急救難。即使只斷網30分鐘，也可能造成外送、叫車、倉儲與數位金融大規模損失。

  • 文中指出俄羅斯與伊朗是較明顯的例外。俄國依主權網路法進行斷網演習，並以戰時安全為由；伊朗則曾因反政府抗議與後續空襲風險，長時間採取斷網管制。

俄國 伊朗 俄羅斯

上一則

新聞眼／毒油案延燒21天 賴政府拿暴力交代真相？

下一則

政府斷網錯過求救誰負責？ 藍白憂「先例一開後患無窮」

延伸閱讀

漢光首度演練「斷網」 挨批製造戰爭恐懼

漢光首度演練「斷網」 挨批製造戰爭恐懼
紐時：中俄炒作AI資料中心爭議 加深美國社會分裂

紐時：中俄炒作AI資料中心爭議 加深美國社會分裂
AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線

AT&T終止加州18萬戶固定電話 民眾憂天災失去生命線
台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩

台「Pi錢包」部分會員資料遭駭 姓名、手機等外洩

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
高雄市已故呂姓夫婦生前立遺囑指定由次子繼承房地，但次子繼承後未補償，被兄弟姊妹提告後出售房地，贈與妻子370萬元台幣。高雄家事法院判決撤銷贈與，給付手足三人各232萬餘元；可上訴。（本報資料照片）

遺產糾紛 次子獨吞房產未補償手足 變賣贈妻脫產無效

2026-07-14 02:23
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40
不少旅行社、飯店業者會提供旅客接機服務，在接機大廳旅客出口處矮牆，手舉牌子讓旅客下機入境後，一眼就能認出報名的旅行社接機人員，以便直奔飯店或開始行程。圖為讀賣巨人來台時粉絲接機的情況。(本報資料照片)

接機立牌、行李占位 桃園機場8月起開罰

2026-07-19 20:12

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶