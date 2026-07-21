美定期辦「網路風暴」演習 不涉及民用網路

台灣漢光演習將首度演練斷網，引發熱議；示意圖。（記者鄭超文／攝影）

台灣今年8月演習將分區限制大眾行動網路訊號30分鐘，美國、歐盟和俄國 等國近年都定期舉行類似演習，但多數邀請特定政府和民間機構，在畫定的區域舉行，幾乎沒有涉及民用行動網路。有實際大規模斷網大多是因為戰爭和示威，如俄羅斯 和伊朗 。

美國「網路風暴」是此類演習著名案例，由國土安全部旗下網路安全與基礎設施安全局主導，參與者包括聯邦機構、州政府、國際盟友，以及電信、銀行、能源等關鍵產業。演習通常模擬由國家支持的複合式網路攻擊，例如海底電纜受損、通信系統遭癱瘓等情境，但攻防主要在測試環境中進行，不影響一般民眾生活。

歐盟網路安全局（ENISA）也是每兩年協調舉行一次「歐洲網路演習」，測試歐洲數位基礎設施韌性。第8屆演習於今年6月10日至11日舉行，重點放在鐵路與海運等交通系統。這項演習讓科技公司、應變團隊及各國通訊部會官員，連續幾天關在指揮室裡解決數據中心被炸毀或入侵等模擬危機，並避免直接影響民眾日常網路服務。

美歐斷網演習都避免影響民用行動網路，主要考量之一是在現代經濟中，行動數據是商業運行命脈，攸關供應鏈物流、金融交易、定位追蹤和緊急救難服務。行動網路即使只斷網30分鐘也可能引發巨大財務損失，外送與叫車平台無法運作、自動化倉儲會凍結、數位金融平台將停擺。對於大型經濟體而言，斷網帶來的經濟代價，遠超過實地演習收集到的數據價值。

正在交戰的俄羅斯似乎是全球顯著例外。俄國依據2019年通過的「主權網路法」進行斷網演習，旨在測試與全球網際網路切斷時的獨立運作能力，期間曾多次導致國內通訊、網路速度、銀行及大眾運輸系統癱瘓。克里姆林宮表示，烏克蘭的無人機攻擊往往會先連上當地資料網路以鎖定目標，斷網是為確保民眾安全。

伊朗當局則是為因應全國反政府抗議活動，最初在1月8日實施斷網，連線在2月逐漸恢復正常。但隨著美國與以色列2月28日開始對伊朗發動空襲，當局隨即啟動新一輪斷網措施。伊朗總統裴澤斯基安5月25日宣布重新開放網路，結束長達88天的斷網。