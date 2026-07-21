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「我是書店店員」 台灣獨立書店聲援香港言論自由

記者劉懿萱／台北21日電
台灣多家獨立書店代表與民進黨立委陳培瑜（中）等人，20日聲援日前在香港被捕的獨立...
台灣多家獨立書店代表與民進黨立委陳培瑜（中）等人，20日聲援日前在香港被捕的獨立書店店員。（記者許正宏／攝影）

香港警方日前以涉違國安條例拘捕數名香港獨立書店員，因其中一名被捕店員身穿「我是書店店員」上衣，引發各界發起「我是書店店員」行動聲援。民進黨立委陳培瑜、吳沛憶昨與台灣獨立書店、書業工作者共同聲援香港獨立書店，並呼籲大眾引以為戒，持續支持獨立書店與言論自由，並譴責中共行徑、用實際行動撐香港。

吳沛憶表示，中國做的事是在「焚書」，香港書店店員陳列「唯紅花綻放」這本書而被逮捕；中國現在連書店選書、陳列、賣書的自由，都會被強烈禁止及鎮壓。

陳培瑜則說她自己就是書店店員，曾在花蓮開了十年的兒童書店，但現在在香港，不管開什麼書店，都可能成為犯罪證據。

台灣獨立書店經營者合組的友善書業供給合作社理事劉洊鑫說，選書的專業不應被犯罪化，獨立書店的亮點就是有獨立思考的特性，不應受法制上的壓迫。

見書店創辦人陳顥樺說，替出版畫紅線就是扼殺思想自由的開始。季風帶書店負責人王蔚慈指出，書店有選擇書籍的自由，讀者也有接觸不同思想的權利。

左轉有書負責人張慧如則呼籲，香港現況正提醒台灣必須防範極權併吞的野心，台灣人更要珍惜民主、得來不易的自由。

精華 FAQ

  • 因香港警方以涉違國安條例拘捕數名獨立書店員，其中一名店員穿著「我是書店店員」上衣，帶動各界發起同名行動，台灣也因此加入聲援。

  • 民進黨立委陳培瑜、吳沛憶，及多家台灣獨立書店和書業工作者都參與聲援，並呼籲大眾持續支持獨立書店、譴責中共行徑。

  • 報導指出，香港情況顯示選書、陳列與賣書自由可能被罪化，提醒台灣要珍惜得來不易的民主與自由，並防範極權對出版與思想的侵蝕。

香港 民進黨 中共

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