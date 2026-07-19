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外交攻防／捷克眾院議長訪陸 牽動台捷關係

記者廖士鋒陳湘瑾／綜合報導
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捷克眾議長岡村富夫將訪中國大陸，是否影響台捷關係備受關注。(歐新社)
捷克眾議長岡村富夫將訪中國大陸，是否影響台捷關係備受關注。(歐新社)

AI摘要

文章摘要整理：

捷克眾院議長岡村富夫應邀訪陸，主軸是觀光與經貿合作；在台捷近年互動頻繁、北京持續施壓下，此行也被視為牽動台捷關係的外交訊號。

捷克本屆政府去年年底上台，其眾院議長岡村富夫將於20日至24日訪問大陸，這是2019年11月以來捷克眾院議長首度到訪大陸。由於近年台灣與捷克互動良好，岡村富夫此訪大陸是否影響到台捷關係，也備受關注。

捷克為議會內閣制，眾議院為政治權力核心，去年年底大選後政黨輪替，新政府有意改善與中國大陸的關係，岡村富夫是應大陸人大委員長趙樂際邀請訪陸，屬於執政聯盟陣營的岡村富夫於「X」發文指，此訪目標是：吸引中國大陸富裕遊客前往捷克（每年帶來高達10億美元的收入），取消捷克公民的簽證要求，促進捷克公司與大陸的商業合作，開通新的直航航線，並開就布拉格國家博物館舉辦兵馬俑展覽的可能性進行談判。

捷克國家通訊社稱，岡村富夫此次訪問目的是為促進捷中雙邊經濟合作與觀光交流，他還將前往北京、上海、杭州和成都訪問。

另一方面，台捷關係近年互動頻繁，2023年3月時任捷克眾院議長艾達莫娃曾訪台灣，捷克參院議長韋德齊則兩度訪台，第一次是2020年；今年6月再訪台，韋德齊率參議院幕僚、學界代表、企業領袖約40人來台，但因政權更替，捷克新政府拒絕提供專機，他改搭商業航班前往。捷克總理巴比斯表示，此決定是基於捷克在中國大陸的經濟利益。

北京曾多次批評捷克違反「一個中國」原則，包括捷克政治人物訪問台灣。中共駐捷克臨時代辦左文星今年6月在韋德齊訪台時，於多家捷媒發表文章稱，捷克新政府上台後「秉持對華理性務實態度，堅定奉行一個中國政策，為兩國關係開闢新篇章奠定良好基礎」，並批評「個別捷克政客卻出於一己私利公然違背政府意願竄台，這是對中國主權的蓄意侵犯」。

2024年台方總統大選後，副總統當選人蕭美琴訪問捷克，車隊遭中共外交官員尾隨。捷克軍情局證實監控到中共情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動。今年初捷克逮捕了一名大陸記者，被認為或與上述事件有關。另，最近一名捷克公民疑涉嫌危害國家安全被大陸拘留，岡村富夫稱如果捷國外交部要求，自己樂意在下周訪陸期間提供協助，並透露外交部次長也將隨行。

精華 FAQ

  • 岡村富夫表示，此行重點是吸引大陸遊客、取消捷克公民簽證要求，並促進捷克企業與大陸合作，同時爭取新直航與兵馬俑展覽談判。

  • 因為近年台捷互動相當熱絡，且捷克過去多位高層曾訪台，如今眾院議長轉而訪陸，外界關注捷克新政府是否因此調整對台與對中立場。

  • 北京批評捷克政客訪台違反一中原則；同時又稱新政府對華務實。另有蕭美琴訪捷遭尾隨、捷克逮捕大陸記者與捷公民在陸被拘留等事件。

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