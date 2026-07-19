我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

南海仲裁案10周年／賴政府竟說不出「太平島是島非礁」

記者 羅印冲
聽新聞
test
0:00 /0:00
前總統馬英九2016年曾登太平島，發表南海和平倡議路徑圖，反駁菲律賓企圖將其降格...
前總統馬英九2016年曾登太平島，發表南海和平倡議路徑圖，反駁菲律賓企圖將其降格為岩礁的南海仲裁主張。（圖／軍聞社提供）

AI摘要

文章摘要整理：

南海仲裁案10周年之際，文章指賴政府未明確反駁太平島被降為礁的裁決，對台灣南海主權與漁權構成不利影響。

7月12日是荷蘭海牙常設仲裁法院對菲律賓提出南海仲裁案裁決10周年，菲美日等14國發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力，北京則重申該裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」。相較下，中華民國的國家主權及主權權利同樣受到該裁決嚴重衝擊，賴政府卻連駁斥該裁決、強調「太平島是島非礁」都說不出口。民進黨的護主權，只在「抗中」前提下有效，未免太過廉價。

南海仲裁案裁決認定，中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力；中國在菲律賓專屬經濟海域內興建人工島及阻撓漁民捕魚屬非法。同時也裁定，包括太平島在內的所有南海海上地物均不具完整島嶼地位，不能享有200浬專屬經濟區。

一紙裁決就將中華民國實質控制、面積最大且擁有天然淡水與植被的太平島降格為「岩礁」，台方失去200浬專屬經濟區，只能主張12浬領海，直接導致台灣漁民在周邊海域捕魚的合法權益受到嚴重限縮，且容易與菲律賓、越南等國產生漁業糾紛。

該裁決出爐時，前總統馬英九雖已卸任，但早在2015年5月，馬英九就提出「南海和平倡議」。2016年1月28日，馬英九更以總統身分搭機登上太平島，發表南海和平倡議路徑圖，向國際強力佐證太平島擁有豐富淡水及農業，完全符合聯合國海洋法公約第121條的「島嶼」要件，藉此反駁菲律賓企圖將其降格為岩礁的南海仲裁主張。

裁決發布正值蔡英文甫就任，蔡隨即舉行國安高層會議，強調相關仲裁判斷對太平島地位錯誤認定，嚴重損及台方南海諸島和相關海域權利，台方絕不接受，主張此仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力。

面對「吃中華民國夠夠」的南海裁決案，賴政府外交部稱，「中華民國台灣」關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，呼籲任何涉及中華民國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除中華民國。通篇聲明對該裁決把太平島降格為礁，不置一詞，平時最愛高談愛台灣、護主權的賴政府，面對美日菲聯合聲明，自動矮了半截。

事實上，10年前菲律賓單方面發起南海仲裁案，背後是中菲南海競逐及中美地緣政治角力。裁決發布10年來，中國大陸海軍艦艇、海警船巡查更頻繁，中菲對峙更尖銳，南海更加動盪，當年的裁決不具任何拘束力，更別提10年後的今天，某個意義上，也印證了北京的「廢紙說」。

至於14國聯合聲明，其間的虛與實也很明顯。這些國家涵蓋以美國為首的五眼聯盟、北約、美日安保及美菲聯防條約等。真正在南海周邊的國家只有發起仲裁案的菲律賓。說白了，聯合聲明本質上還是美中對抗，中華民國則自始被忽略。

好笑的是，賴政府不為太平島維權，反被北京拿去借題發揮，甚至用來質問日本：如果連太平島都不是島，無法主張專屬經濟區，那僅由兩塊面積不足10平方公尺礁石組成的沖之鳥礁，日本更無權主張專屬經濟區。中華民國實際管轄太平島，自然無需北京多勞。但就像日菲無視重疊台灣海域，逕自宣布啟動海域劃界談判，引致中共藉端擴權，賴政府的護主權若繼續雙標，碰到美日就轉彎，未來台方失去的恐怕就難以想像了。

精華 FAQ

  • 菲美日等14國聯合聲明重申裁決具法律拘束力，北京則稱其為非法無效的廢紙；文章認為這反映南海議題仍是美中角力核心。

  • 因為賴政府的聲明只提主權主張未變，卻未直接駁斥太平島被降格為礁；作者認為這使護主權淪為口號，碰到美日菲立場就顯得退縮。

  • 太平島將只能主張12浬領海，無法享有200浬專屬經濟區，台灣漁民在周邊海域的捕魚權益會被限縮，也更容易引發與鄰國的漁業糾紛。

中華民國 民進黨

上一則

公投案併票 六都選委會：徒增混亂難執行

下一則

新聞眼／戰狼式作風對內 對得起民主進步？

延伸閱讀

14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」

14國重申南海仲裁裁決 中國外交部發5聲明批「挑事生非」
南海仲裁10周年 菲防長：須化法律勝利為嚇阻力

南海仲裁10周年 菲防長：須化法律勝利為嚇阻力
南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認

南海仲裁案10周年前夕 北京重申不接受、不承認
南海仲裁案10周年 外交部：台灣應納入多邊爭端解決機制

南海仲裁案10周年 外交部：台灣應納入多邊爭端解決機制

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
陽明交大林姓教授今下午持刀闖入新竹一樂器行，砍殺其姻親紀姓老闆致死，林遭警方開槍制伏，送醫治療中，行凶動機不明。(圖／截自林姓教授個人網頁)

密大博士畢業美籍教授 20多刀砍死連襟

2026-07-14 09:13
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。（本報系資料照）

馬以南聲明：再有以馬英九名義或簽署文件行為將究責

2026-07-16 08:40

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌