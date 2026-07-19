南海仲裁案10周年／賴政府竟說不出「太平島是島非礁」

前總統馬英九2016年曾登太平島，發表南海和平倡議路徑圖，反駁菲律賓企圖將其降格為岩礁的南海仲裁主張。（圖／軍聞社提供）

AI摘要 文章摘要整理： 南海仲裁案10周年之際，文章指賴政府未明確反駁太平島被降為礁的裁決，對台灣南海主權與漁權構成不利影響。

7月12日是荷蘭海牙常設仲裁法院對菲律賓提出南海仲裁案裁決10周年，菲美日等14國發表聯合聲明，重申該裁決具法律拘束力，北京則重申該裁決是「一張非法無效、沒有拘束力的廢紙」。相較下，中華民國 的國家主權及主權權利同樣受到該裁決嚴重衝擊，賴政府卻連駁斥該裁決、強調「太平島是島非礁」都說不出口。民進黨 的護主權，只在「抗中」前提下有效，未免太過廉價。

南海仲裁案裁決認定，中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力；中國在菲律賓專屬經濟海域內興建人工島及阻撓漁民捕魚屬非法。同時也裁定，包括太平島在內的所有南海海上地物均不具完整島嶼地位，不能享有200浬專屬經濟區。

一紙裁決就將中華民國實質控制、面積最大且擁有天然淡水與植被的太平島降格為「岩礁」，台方失去200浬專屬經濟區，只能主張12浬領海，直接導致台灣漁民在周邊海域捕魚的合法權益受到嚴重限縮，且容易與菲律賓、越南等國產生漁業糾紛。

該裁決出爐時，前總統馬英九雖已卸任，但早在2015年5月，馬英九就提出「南海和平倡議」。2016年1月28日，馬英九更以總統身分搭機登上太平島，發表南海和平倡議路徑圖，向國際強力佐證太平島擁有豐富淡水及農業，完全符合聯合國海洋法公約第121條的「島嶼」要件，藉此反駁菲律賓企圖將其降格為岩礁的南海仲裁主張。

裁決發布正值蔡英文甫就任，蔡隨即舉行國安高層會議，強調相關仲裁判斷對太平島地位錯誤認定，嚴重損及台方南海諸島和相關海域權利，台方絕不接受，主張此仲裁判斷對中華民國不具法律拘束力。

面對「吃中華民國夠夠」的南海裁決案，賴政府外交部稱，「中華民國台灣」關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，呼籲任何涉及中華民國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除中華民國。通篇聲明對該裁決把太平島降格為礁，不置一詞，平時最愛高談愛台灣、護主權的賴政府，面對美日菲聯合聲明，自動矮了半截。

事實上，10年前菲律賓單方面發起南海仲裁案，背後是中菲南海競逐及中美地緣政治角力。裁決發布10年來，中國大陸海軍艦艇、海警船巡查更頻繁，中菲對峙更尖銳，南海更加動盪，當年的裁決不具任何拘束力，更別提10年後的今天，某個意義上，也印證了北京的「廢紙說」。

至於14國聯合聲明，其間的虛與實也很明顯。這些國家涵蓋以美國為首的五眼聯盟、北約、美日安保及美菲聯防條約等。真正在南海周邊的國家只有發起仲裁案的菲律賓。說白了，聯合聲明本質上還是美中對抗，中華民國則自始被忽略。

好笑的是，賴政府不為太平島維權，反被北京拿去借題發揮，甚至用來質問日本：如果連太平島都不是島，無法主張專屬經濟區，那僅由兩塊面積不足10平方公尺礁石組成的沖之鳥礁，日本更無權主張專屬經濟區。中華民國實際管轄太平島，自然無需北京多勞。但就像日菲無視重疊台灣海域，逕自宣布啟動海域劃界談判，引致中共藉端擴權，賴政府的護主權若繼續雙標，碰到美日就轉彎，未來台方失去的恐怕就難以想像了。