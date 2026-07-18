社論/賴政府一手強硬抗中 一手卻對主權退縮

AI摘要 文章摘要整理： 這篇社論指控賴政府一味強硬抗中，卻在南海主權、對美經貿與外交布局上頻頻退讓，導致台灣國家利益與國際空間受損。

賴政府上任以來積極抗中，拒絕兩岸交流，但強硬的態度卻無助於拓展台灣的國際空間。事實上，就連賴總統本人的出訪過境，都處處碰壁。最近南海仲裁案出爐十周年，賴清德 竟連駁斥仲裁案不公、並重申台灣在南海諸島的固有主權都說不出口，只囁嚅稱「將與理念相近國家共同維護南海航行自由」。如此怯懦的行徑，能讓人民相信賴總統抗中是真的勇敢嗎？

南海仲裁案將台灣的太平島降格為「礁」，導致台灣喪失周邊兩百浬專屬經濟海域，只剩十二浬的領海；除此之外，仲裁庭還以「中國台灣當局」之名貶抑台灣主權。對於如此偏頗不公的仲裁，賴清德卻連口頭抗議都懶得發表；這難道只是因為怯懦嗎？還是心中根本不把國家利益當一回事？

何況，賴政府宣稱「將與理念相近國家共同維護南海航行自由」，這是多麼空洞而毫無實質意義的宣示。近年來，中越美日菲等國在南海爭逐航權和漁權，台灣只能保持「遠觀」的姿態，從未參與任何國家的對話或行動。而這次表態支持南海仲裁案並要求中國大陸遵守的十四個國家，除了美日菲紐澳等五個印太國家，還包括G7四國及東歐和波羅的海五國，後面的九國其實都與南海的航行關係不大。諷刺的是，賴政府所謂的「理念相近國家」，多數與台灣沒有外交或對話關係；也因此，這項宣示跟放棄南海諸島主權已無多少差別。

為什麼反中抗中不遺餘力的賴政府，一碰到自己國家主權的實質問題，卻反而變得如此退縮？其中可能原因有三：第一、賴政府內部結構失衡，官員對內政、外交便失去全盤與多元的評估；當所有戰略一面倒向「反中」後，便忽略了更高層次的主權需要維護。第二，賴總統本人的強烈台獨傾向，使得政府內部的不同聲音無法展現，官員習於在同溫層中相濡以沫，國家戰略便不斷走向「內縮」及「內捲」。第三，對民進黨而言，抗中是一項有效的選戰策略；但久而久之，執政者便流於短線操作，忘了還有「國家利益」必須考量。

賴政府為了抗中乃至討好美國，而不惜犧牲國家或人民利益的情況，兩年來屢見不鮮。例如，地方政府努力為農民打開農漁產品銷陸管道，陸委會卻動輒找藉口開罰。與此同時，政府卻大幅放寬美國農牧產品如花生、液態乳的進口，不惜打擊國內農民生計。這算什麼愛民？此外，食藥署並悄悄降低了包括蘋果在內的一百多項美國蔬果的農藥殘留標準達六倍之多，亦未公開徵詢國內專家學者意見，顯然不把國人健康放在心上。

再看，賴政府把台灣的護國神山群集體送到美國設廠，要幫美國再創晶片奇蹟，台積電並自行再加碼一千億美元的投資。如此一來，台積電在美國的投資將高達8.5兆台幣。如此大量的資金、技術和人才流向美國，若以過去民進黨批評「台商西進」的說詞，這不是「掏空台灣」嗎？相對而言，中國大陸一些價廉並具環保概念的汽機車產品若能引進台灣，至少可造福不少收入中等的民眾，但賴政府卻堅決設防圍堵。眼裡沒有百姓的政府，才會如此偏頗吧！

以賴清德之反中，卻未能幫他爭取到過境美國本土，甚至連出訪其他友邦都深受阻撓。可見，他的外交戰略思維太過單薄，攻守之間不成比例，已導致自傷。最近立陶宛新總理的外交髮夾彎，巴布亞紐幾內亞片面關閉我代表處，巴拉圭與中國開展貿易關係，皆是警訊。賴政府若再不調整外交與抗中路線，小心更多國家利益會被敗掉！（節錄自聯合報社論）