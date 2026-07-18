巴紐關台灣代表處 蕭美琴：挫折 美：北京對台恫嚇又一例

巴布紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，副總統蕭美琴（前右）17日在台北參觀2026亞洲生技大展時受訪指出，「我們的外交處境真的非常非常辛苦」，中國到處在打壓台灣生存以及對外開拓國際空間的機會。（中央社）

AI摘要 文章摘要整理： 巴布亞紐幾內亞宣布關閉台灣代表處，引發蕭美琴、美國國務院與台灣朝野多方反應，外界同時關注北京施壓與台灣後續外交應對。

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴昨在亞洲生技大展受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」她提到，中國到處在打壓台灣的生存，以及對外開拓國際空間的機會。

美國國務院 17日表示深感關切，並指控這是北京方面又一次對台的恫嚇行動。該發言人指出，台灣是可靠、理念相同的民主夥伴，而台灣與全球各地建立的關係，為這些國家的公民帶來巨大的好處，這也包括巴布亞紐幾內亞。

賴清德 總統昨天在台中視導中科院無人機發展狀況時表示，面對中國持續加大的文攻武嚇、統戰滲透及跨境鎮壓，台灣必須強化自我防衛，展現維護台海及印太和平穩定的決心。

據了解，此次片面宣布關閉台灣代表處一事，「主要是特卡琴科主導，未必代表巴紐政府整體共識」；巴紐政府內部對此決定仍存在不同意見，其內部也有支持持續維持台巴合作關係的聲音。

知情人士指出，巴紐面臨迫切發展需求，政治與社會環境不穩定，且政府治理能力有限；巴紐近年積極引進中國大陸資金、貸款及大型基礎建設合作，雖部分計畫暴露問題和缺失，巴紐仍持續向中國尋求貸款及基礎建設融資。

國民黨立委羅智強昨表示，馬政府時期維持邦交國22個，民進黨政府時直接腰斬，捍衛邦交是政府責任；國民黨立委牛煦庭表示，北京動作不停，外交部應及時且快速因應；政府要務實面對兩岸關係，不要損及中華民國的國家利益。

民眾黨立委洪毓祥要求外交部說明，事前是否掌握巴紐政府的政策變化，有沒有預警及交涉機制；代表處若被迫停止運作，當地台商、僑民及領務服務如何維持；以及今年度大幅增加的援外及國際交流預算，設定哪些可檢驗的固邦、拓展館處等指標。

民進黨立委王定宇表示，台灣與巴紐基於協定才能互相設處，要取消也必須經過外交程序，中國玩弄這種把中華民國台灣變不見的把戲，在南非有過，現在巴紐又來，當然無法接受；若巴紐只是演一次戲，目的是想跟北京叫價、要糖吃，我國不干涉其內政與選擇，最重要的是要維護好中華民國台灣的主權與尊嚴。