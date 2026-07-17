陸委會：2員警遊福建 遭盤問台灣關鍵基礎設施

陸委會副主委兼發言人梁文傑。（記者張鈺琪／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 2名台灣員警赴福建旅遊，遭中共國安帶走盤問。

2名台灣員警赴福建旅遊，遭中共國安帶走盤問。 重點二： 對方追問台灣關鍵基礎設施架構、清單與工作內容。

對方追問台灣關鍵基礎設施架構、清單與工作內容。 重點三：陸委會將推出安全指引手冊，強化跨境鎮壓應對。

陸委會副主委兼發言人梁文傑16日宣布一案例，一名現職員警與一名退休員警今年6月赴福建旅遊期間，遭中共 國安人員從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，並被追問台灣關鍵基礎設施的組織架構、清單及過往工作內容。他預告政府將推出的「安全指引手冊」，將會有四大重點，介紹跨境鎮壓、緊急狀態求助管道、排除威脅方式，及政府可如何協助等內容。

陸委會副主委沈有忠日前透露，為反制中共跨境鎮壓，將推出「安全指引手冊」，梁文傑表示，發送方式目前還沒具體討論，但手冊內容大概會有對跨境鎮壓的介紹、緊急狀態的求助管道、如何排除威脅，及政府可以如何協助等內容。

陸委會16日舉行例行記者會，由梁文傑主持。梁文傑表示，政府本周接獲通報，一名現職員警及一名退休員警6月間一同前往福建旅遊，期間遭中共國安人員拘留、盤查。2人被從下榻民宿強制帶往第三地隔離訊問，對方並告知2人返台後不要向機關報告。

梁文傑指出，中共國安人員主要詢問我國關鍵基礎設施的組織架構和清單等相關資訊，也檢視2人手機是否與該機關保持聯繫。對方還詢問2人的工作內容，以及家人、小孩等狀況。

梁文傑表示，2人返台後已向機關表達，「過去不覺得去大陸有什麼危險，但經歷這次被盤查、訊問後，特別請陸委會呼籲全國公務員，凡是在特定機敏機關任職者，千萬不要去大陸，以免被中共滲透」。

至於陸委會上周公布的10名赴陸失聯國人，梁文傑16日表示，其中一個4人團的家屬已收到失聯當事人的音訊，確認4人目前在大陸被拘留中。另有1人「目前我們懷疑他是被拘留中，但是還沒有確認」。剩下的5人還沒有消息。

被問及4人被拘留是否有具體原因，近期陸委會已連2周公布國人赴陸被盤查或失聯的狀況，未來是否會常態化公布相關數據，還有說明當事人是否具有特殊身分、事發地區或赴陸目的等資訊。

梁文傑回應，陸委會未來會定期報告所獲得的資料和訊息，但不會透露個案詳情，有些涉及當事人隱私，也有些是家屬的要求。「但是我們會區分成幾種類型（來公布），例如詐欺犯罪、其他犯罪、宗教案件和國安案件。大家從我們公布的數字就可以看得到。」至於這4人遭拘留的原因，由於失聯當事人沒有跟家屬說明，所以政府目前還沒辦法把案件歸類。