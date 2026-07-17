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「選夥伴不是去7-11買牛奶」台積電：客戶不會輕易更換

記者尹慧中朱子呈／台北17日電
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台積電董事長魏哲家在法說會上，妙語如珠，重申技術量產沒有捷徑。（記者杜建重／攝影...
台積電董事長魏哲家在法說會上，妙語如珠，重申技術量產沒有捷徑。（記者杜建重／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：魏哲家指出，客戶選代工夥伴不是像買牛奶般可隨時更換。
  • 重點二：他強調台積電優勢在技術、製造能力與客戶長期信任。
  • 重點三：先進晶片量產需多年投入，技術合作與產能提升約要5年。

台積電昨天舉行法說會，有外資分析師提問三星與英特爾等競爭對手競相擴產搶客戶，台積電董事長魏哲家妙語如珠，重申技術量產沒有捷徑，「客戶選夥伴不是去7-Eleven買牛奶，今天不滿意明天再換一家這麼簡單」，引發現場笑聲不斷。

他說，台積電的優勢包含「技術、製造和客戶信任」，先進晶片從設計、驗證到量產要投入數年與龐大成本，客戶不會因為一點價格差異就輕易更換代工夥伴。

魏哲家幽默指出，「沒錯。台積電在南韓的一個競爭對手賺了很多錢，很羨慕。在美國的另一個競爭對手得到美國政府大力支持。」但他強調，台積電也有政府支持，只是沒公開宣布，也想和大家分享。

魏哲家說，半導體產業沒有捷徑，必須回歸基本面，當然政府的幫助是受歡迎的，台積電也對此表示感謝。但是正如他一直強調的，最重要的是技術、製造和客戶信任，這三點在他三、四十年的職業生涯中從未改變，始終是最重要的，也是台積電贏得業務的祕訣。

魏哲家表示，選擇一項技術並將其量產，不是在7-Eleven買瓶牛奶那麼簡單，選擇技術合作夥伴並量產沒有捷徑可走，光是了解及利用技術，共同努力提升產能，過程就大約需要五年。

精華 FAQ

  • 他用「不是去7-Eleven買牛奶」來比喻，意思是客戶不可能今天不滿意、明天就立刻換一家代工廠，因為先進晶片合作牽涉長期投入與驗證。

  • 魏哲家表示，台積電最重要的優勢是技術、製造能力與客戶信任。這三項長期累積形成競爭門檻，也讓客戶不會只因微小價格差異就輕易轉單。

  • 魏哲家強調，從理解技術、共同開發到提升產能並完成量產，整個過程大約需要5年，顯示半導體產業沒有捷徑，必須回到基本面長期投入。

台積電 英特爾 魏哲家

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