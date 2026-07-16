上半年兩岸往來312萬人次 宋濤：堅決抵制「文化台獨」

大陸國台辦主任宋濤，希望兩岸青年團結「堅決抵制『文化台獨』等政治操弄，與『台獨』分裂和外來干涉作堅決鬥爭」。（記者陳宥菘／攝影）

大陸國台辦主任宋濤昨表示，希望兩岸青年團結廣大台胞「堅決抵制『文化台獨』等政治操弄，與『台獨』分裂和外來干涉作堅決鬥爭」。另，陸方披露，今年上半年兩岸人員往來311.9萬人次，較上一年增長逾兩成，大陸並指將暢通兩岸「雙向」旅遊通道。

宋濤昨出席在蘇州舉行的第六屆海峽兩岸青年文化月開幕式，他到場與台灣青年互動時表示，中華文化始終是聯結兩岸同胞最堅韌的紐帶，希望兩岸青年堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同；共同傳承中華文化精神，團結廣大台胞堅決抵制「文化台獨」等政治操弄，與「台獨」分裂和外來干涉作堅決鬥爭。

另外，昨日大陸國台辦發言人朱鳳蓮在記者會上引述大陸國家出入境管理局統計指出，今年上半年兩岸人員往來311.9萬人次，同比增長22.1%，其中台胞到大陸285萬人次，增長24.9%。她稱，熱忱歡迎更多台胞來大陸交流參訪、學習實習等，「將為此提供更多便利，創造更好條件」。

而針對大陸文旅部日前公布文件提到要「推進海峽兩岸旅遊交流合作」，朱鳳蓮表示，兩岸旅遊交流能夠充分帶動台灣餐飲、交通、文創等行業增收，大陸方面將持續推動兩岸旅遊合作，「暢通兩岸雙向旅遊通道」。

另，商總理事長許舒博日前稱已向民航局申請昆明、西安的中秋包機，由東方航空承運，並轉述稱陸委會主委邱垂正傾向「先包機、後直航」。朱鳳蓮對此回應稱，今年上半年兩岸空中直航旅客313.78萬人次，年增15%，「充分印證兩岸直航市場的旺盛需求和兩岸民眾往來的強烈意願」，盼台灣方面盡快取消不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班。