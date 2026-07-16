防李貞秀2.0？ 中選會：繳附喪失陸籍證明滿10年才能參選

為防止再發生民眾黨前陸配立委李貞秀戶籍爭議，中選會表示，如遇有原大陸人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，證明是否已在台灣設籍滿10年。（本報資料照片）

九合一大選11月28日登場，立法院內政委員會明邀中選會主委游盈隆等人就「地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」報告並備質詢。中選會表示，如遇有原大陸人民申請登記為候選人，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，證明是否已在台灣設籍滿10年。

為防止再發生民眾黨 前陸配立委李貞秀戶籍爭議，陸委會先前釋出兩岸人民條例第21條規定，大陸地區人民在台灣設有戶籍滿10年，才能登記為公職候選人、擔任公教或公營事業機關（構）人員及組織政黨；設籍滿20年，才能在擔任情報機關人員，或國防機關的志願役軍官、士官及士兵；義務役軍官及士官；文職、教職及國軍聘雇人員。

中選會在書面報告中表示，針對今年地方公職人員候選人資格審查，若遇到原大陸地區人民申請登記為候選人案例，依陸委會今年4月16日函釋及內政部 3月16日召開「研商戶政資訊系統新增原籍大陸地區人民繳附喪失原籍證明文件日期」會議決議，各縣市選委會將請戶政事務所協助查詢候選人是否有繳附喪失原籍證明註記及繳附日期，以審查候選人是否已繳附喪失原籍證明。

書面報告強調，會以完成繳附喪失原籍證明日為起始日起算，是否已在台灣地區設籍滿10年。

中選會表示，鑑於申請登記為候選人者，對國籍法及台灣地區與大陸地區人民關係條例有關具中華民國以外國籍不得擔任民選公職的規定，應知悉，「且民選公職人員對國家負有高度忠誠義務」，選民對候選人是否未在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照，以及具中華民國以外國籍之情事，應有知悉權利。

中選會表示，去年11月27日內政部會修正發布公職人員選舉罷免法施行細則第15條條文，增列候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報規定，中選會也配合修正公職人員選舉候選人申請登記書件表冊格式及公職人員選舉選舉公報樣式，並經今年6月12日本會第624次委員會議決議通過。

另外，中選會指出，為因應深度偽造技術衍生的選舉威脅，已成立深偽影音防制專案小組，辦理深偽影音媒體識讀及防制宣導、協處深偽影音申請鑑識、下架處理及建立舉發與裁罰等措施，另與檢警機關及平台業者建立聯繫機制，以期選舉期間快速處理鑑識及下架作業。

中選會說，為確保115年地方公職人員選舉公正性，將防制AI深偽影音列為宣導重點項目，規畫透過電視、網路及廣播等多元媒體，教導民眾識別錯假訊息，另也建置「防制深偽影音」專區，以協助候選人依規定申請鑑識與移除不實內容。