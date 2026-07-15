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再批谷立言 陸官媒：劣跡斑斑太上皇

台灣新聞組／台北15日電
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繼中國大陸國台辦之後，央視也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。（本報資料照片）
繼中國大陸國台辦之後，央視也為文痛批AIT台北辦事處處長谷立言。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

陸媒接連指控AIT處長谷立言干涉台灣事務、挑動對抗，我方外交部則強調台美互動正常，學者認為此舉反映中美對台政策與溝通層級的落差。

中國大陸國台辦發言人陳斌華上周點名美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言把自己當成台灣的「太上皇」，央視旗下媒體「日月譚天」13日晚間接棒發文，進一步批評谷立言是「劣跡斑斑的太上皇」，指控他挑動兩岸對抗、鼓噪「以武拒統」、掏空台灣經濟命脈。

「日月譚天」指出，谷立言2024年就任AIT台北辦事處處長以來，頻繁介入台灣國防、經濟等事務以及台灣的兩岸政策，「把台灣推向火坑」。文章稱，「其言行之出格、干涉之深入，可謂劣跡斑斑」。文章並列出其三大「劣跡」，最後稱，「台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，外人無權置喙」，呼籲台灣的政黨、團體和各界人士，把台灣的前途命運牢牢掌握在中國人自己手中，而不是盲從於「洋大人」的瞎指揮。

我國外交部發言人蕭光偉昨在例行記者會表示，台灣已經一再強調「中華民國台灣跟中華人民共和國互不隸屬」，我方作為主權獨立國家，本來就有權和世界上的其他自由民主的國家互動。蕭光偉表示，谷立言代表美方和台灣的互動，雙方溝通都沒有問題，而且合作得非常愉快，這也不需要中共置喙。

就陸方接連批評谷立言，清華大學清華學院副教授趙麟表示，北京不點名罵魯比歐，而是罵美國國務院口中「完全代表美國政府」的谷立言，其實就在罵國務院，反映美國政府的工作層級和上層領袖的政策路線並不完全一致的現實。

成功大學政治系教授王宏仁則說，美國幫助台灣提升國防能力，踩到中國敏感紅線。他分析，若北京希望延續到9月24日的川習會，就需要美國的再保證，也因此北京會在認為美方官員說法不一致時跳腳。東吳大學政治系專任教師邱師儀則表示，不太會影響到之後的川習會，因為川普基本上不會聽行政部門的話。

精華 FAQ

  • 央視旗下媒體指谷立言上任後頻繁介入台灣國防、經濟與兩岸政策，並以挑動對抗、鼓噪「以武拒統」等說法，稱其干涉深入、言行出格。

  • 外交部表示，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，台灣作為主權獨立國家，有權與自由民主國家互動；台美溝通合作正常，不需要中共置喙。

  • 學者認為，北京不直接罵美國高層，而是批評代表美方對台互動的谷立言，等於間接向美國國務院施壓，也反映美方內部政策路線與執行層級未必一致。

中共 谷立言

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