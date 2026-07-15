我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

耗資逾2億人民幣、閒置14年 溫州「明珠七號」大幅傾斜

世界盃／川普「逆轉」美國隊紅牌 巴洛根：我知道一定會出事

川普挖台積牆腳 要求蘋果、Nvidia、SpaceX釋單英特爾

記者鐘惠玲李孟珊／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普政府全力扶植英特爾，希望蘋果、Nvidia、SpaceX等大廠採用英特爾晶圓...
川普政府全力扶植英特爾，希望蘋果、Nvidia、SpaceX等大廠採用英特爾晶圓代工服務生產晶片。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

川普政府積極扶植英特爾，並施壓蘋果、Nvidia與SpaceX等大廠採用其代工服務，意圖重塑美國半導體供應鏈，但台積電短期仍難被撼動。

《華爾街日報》報導，川普政府全力扶植英特爾，並向蘋果、Nvidia輝達（另稱英偉達）、SpaceX等大廠施壓，希望這些科技大咖採用英特爾晶圓代工服務生產晶片。

蘋果、輝達等都是台積電大客戶，業界解讀，這意味白宮動用國家之力，發動新一波晶圓代工搶單戰，要台積電的客戶轉單至英特爾。台積電將於明（16）日舉行法說會，現正處於緘默期，法人預期，地緣政治相關議題仍會是法說會焦點。

美國政府近年對英特爾支持力道持續升高，除以約89億美元取得近一成股權，並積極居中促成客戶與英特爾洽談合作，藉此提升美國先進晶片製造能力。

美國總統川普日前更公開宣布蘋果將與英特爾合作，在美國進行晶片設計與生產，凸顯英特爾已成為美國重建半導體供應鏈的重要政策工具。

《華爾街日報》引述知情人士透露的消息指出，蘋果有意讓英特爾為其生產筆電與iPhone相關晶片，不過蘋果依然會依賴台積電生產大部分客製化晶片。報導並提到，輝達與SpaceX也與英特爾達成合作協議，這些協議同樣受到來自川普政府的類似要求。

輝達於去年9月成為英特爾股東，當時是提到雙方將共同開發多代的客製化資料中心與PC產品，在資料中心方面，英特爾將為輝達打造客製化x86 CPU。

在個人運算領域，英特爾將打造並推出整合輝達RTX GPU晶片的x86系統單晶片。至於在晶圓代工服務部分會有多少合作，並沒有詳加說明。

業界分析，就整個晶圓代工業而言，隨著半導體市場規模持續擴大，有技術與生產能力者接單並不一定會搶到其他人的生意，也有可能是大家相關業績都各自增長的局面。

業界認為，對於台積電來說，其晶圓代工龍頭地位短期內難撼動，甚至訂單還會有接不完的情形，同時也已前進美國設廠，可以支持美國製造的願景，往後重點可能是要中長期也能永保江山穩固。

英特爾正積極推進製程技術，日前宣布旗下Intel 18A家族首款效能強化版本18A-P製程已進入風險量產階段，但其晶圓代工業務還未轉虧為盈。外界評估，後續重點自然是盡可能爭取外部客戶訂單，讓該部門的負營益率與虧損盡速轉正，才能永續發展。

精華 FAQ

  • 主要是扶植英特爾擴大晶圓代工接單，提升美國先進晶片製造能力，並藉由讓蘋果、Nvidia等客戶部分轉單，強化美國半導體供應鏈的自主性與戰略韌性。

  • 報導指出，蘋果有意讓英特爾生產部分筆電與iPhone相關晶片，但大部分客製化晶片仍仰賴台積電；Nvidia與SpaceX也已和英特爾達成合作，且相關協議受到政府類似要求影響。

  • 對台積電而言，短期龍頭地位仍穩固，訂單未必明顯流失，但地緣政治壓力升高；對英特爾而言，若能爭取更多外部客戶，就有助晶圓代工業務改善虧損並邁向永續經營。

SpaceX 英特爾 川普

上一則

再批谷立言 陸官媒：劣跡斑斑太上皇

下一則

立委萬美玲之子佀廣洋涉霸凌棄提名 藍籲賴瑞隆比照

延伸閱讀

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電

華爾街日報：川普扶植英特爾 先進封裝瞄準台積電
iPhone和Mac晶片全用英特爾 美媒曝恐是蘋果去年豁免晶片關稅條件

iPhone和Mac晶片全用英特爾 美媒曝恐是蘋果去年豁免晶片關稅條件
英特爾狙擊成功 搶下台積封裝訂單

英特爾狙擊成功 搶下台積封裝訂單
英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量

英特爾砸57億美元在愛爾蘭擴產 尋求提高AI處理器產量

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
沙烏地阿拉伯上月向台灣採購價值4,720萬美元的無人機，創歷來任何國家單月最高採購金額。 美聯社

台灣無人機上月最大買家竟是這國 採購逾4,700萬美元

2026-07-13 09:56
桃園林姓車主將愛車送到這家保養，沒想到卻遭負責維修車體和輪胎的林姓業務，不僅開著他的愛車載妹兜風，讓他收到多張超速罰單，追問發現車還被賣了，桃園地院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，將林姓慣犯判應執行２年，可上訴。圖／取自VR輪胎館臉書粉專

愛車送修竟收超速罰單 大膽車廠業務載妹兜風 還把車賣了

2026-07-11 11:58
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51

超人氣

更多 >
姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙

姆巴佩生涯首次踢不進世界盃決賽：法國不知道如何對付西班牙
窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影
「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？

「芬太尼王」遭引渡美候審 中國學霸如何打造墨西哥毒梟供應鏈？
3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情

3度遭驅逐 非法移民違規撞死6歲女童 衝擊北卡選情
巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票

巴菲特：將在8年內出脫所有波克夏股票