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南海仲裁案10周年 外交部：台灣應納入多邊爭端解決機制

記者周佑政/台北12日電
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中華民國外交部。(本報資料照片)
中華民國外交部。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

南海仲裁案10周年之際，外交部重申台灣南海主權與四點原則不變，並呼籲涉及南海規範的討論不得排除我國參與。

將我國管轄的太平島由「島」降格為「礁」的南海仲裁案今天屆滿十周年，外交部今天重申，中華民國台灣關於南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，中華民國台灣針對南海議題秉持「四點原則」；外交部呼籲，任何涉及我國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除我國參與，方能確保相關討論之正當性。

南海仲裁案十周年前夕，北京方面日前重申「不接受、不承認」，並強調不會接受任何基於該「裁決」的主張和行動。

外交部今表示，中華民國台灣針對南海議題秉持「四點原則」，包括南海爭端應依據國際法及海洋法，包括「聯合國海洋法公約」，以和平方式解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護南海航行及飛越自由；中華民國主張應以「擱置爭議、共同開發」方式處理南海爭端，並願在平等協商基礎上，和相關國家共同促進南海區域和平與穩定，並共同保護及開發南海資源。

外交部指出，根據「四點原則」，中華民國持續透過捍衛漁權、參與多邊協商、科學合作、人道救援及鼓勵海洋法研究人才等五項具體做法，積極與相關國家共同促進南海穩定，維護南海地區和平、人道、生態、永續及繁榮的價值。

外交部強調，作為國際社會負責任成員及南海區域重要利益關係方，外交部再次呼籲，任何涉及我國權益及南海區域行為規範之討論，均不應排除我國參與，方能確保相關討論之正當性。

外交部表示，作為可靠的海洋夥伴，我國對南海諸島主權及權利主張均依循國際法及海洋法，並以太平島為基礎，在南海地區推動海事合作、環境保育、人道救援及科學研究，充分展現我國積極促進區域和平穩定及共同開發之負責任態度。

外交部表示，反對任何一方在南海採取單邊擴張主義、灰色地帶脅迫、軍事化部署及其他破壞和平之行為，並呼籲相關各方恪守國際法及和平解決爭端原則，避免採取任何升高緊張、製造衝突或破壞區域和平穩定之作為。我國將持續與理念相近國家及區域夥伴合作，共同維護南海和平穩定、航行與飛越自由，以及自由、開放、和平與穩定的國際秩序。

精華 FAQ

  • 外交部表示，中華民國台灣對南海諸島的主權主張與相關政策沒有改變，並持續依循國際法與海洋法處理南海議題，同時維持和平解決爭端、共同開發與促進區域穩定的立場。

  • 四點原則包括：南海爭端應依國際法與海洋法和平解決；台灣應納入多邊爭端解決機制；相關國家有義務維護航行與飛越自由；以及主張擱置爭議、共同開發並以平等協商促進和平。

  • 外交部強調，台灣是負責任的國際成員與南海重要利益關係方，任何涉及我國權益與南海行為規範的討論都不應排除台灣參與，才能確保相關討論具正當性並維持區域和平。

中華民國

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