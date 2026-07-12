觀察站 /「窮台」10年未成 別以為現狀永維持

大陸曾暫停台灣釋迦等水果進口。（本報資料照片）

中共 「窮台」十年了，但十年後的今天，台灣不僅沒變窮，若從人均GDP來看，反而富了不少。

「窮台」這詞，最早是2016年7月，陸委會前副主委林中斌率先披露稱，他從兩個不同管道接收到同樣的訊息：北京對台政策已正式轉為「窮台」。亦即將透過減少讓利、磁吸台灣人才與資金，削弱台灣的經濟實力。

這年，中國大陸經濟成長率為6.7%，遠高於台灣的2.17%，北京是有「窮台」的底氣。儘管大陸官方從未公開說出這兩字，但此後北京確實一步步加大對台灣的經濟施壓。

蔡英文 上任後，大陸就開始透過縮減團客配額等方式減少陸客來台。2019年8月1日起，更進一步暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。

之後中共將目標轉向農漁產品，先是以多次檢出介殼蟲為由，於2021年3月1日起禁止台灣鳳梨進口。此後，再以各種理由，先後暫停台灣釋迦、蓮霧、石斑魚、柑橘、芒果、白帶魚、竹莢魚等農漁產品輸入。2022年8月，更暫停2000多家台灣食品業者產品輸入，涵蓋餅乾、糕點、糖果、飲料、酒類、水產、保健食品等等。

緊接著，中共將目標轉向工業產品，自2024年1月1日起，兩度中止ECFA協定稅率，共涉及石化、紡織、機械等共計146項台灣工業產品輸陸。2024年9月25日起，進一步停止給予台灣鮮水果、蔬菜及水產品共34項產品免徵進口關稅優惠。

數年間步步進逼，確實一度給台灣農工產業帶來不小的壓力，但若要說「窮台」卻看不到實質效果。2016年台灣人均GDP約2萬2600美元，中國為8100美元；10年後，國際貨幣基金（IMF）預估，2026年台灣人均GDP將突破4.2萬美元，中國大陸約達1萬4870美元。

不過，中共未能成功「窮台」，並非民進黨執政這十年間做對了什麼。台灣近年經濟強勁增長，得歸功於蔣經國、孫運璿等那一代領導人的遠見，早在1970年代就毅然決定推動台灣發展積體電路產業，才能讓今天的台灣得以享受前人種樹的餘蔭，並從容應對中共的「窮台」。

以為透過「窮台」能迫使蔡英文接受「九二共識」，無疑是十年前北京對台政策的誤判，但「窮台」無效後，中共早已重新調整對台作為，近來通過在台灣東部海域展開常態化行政執法、推動所謂對台「近海治理模式」就是其一，這些手段對台灣而言其實更不易應對。

「窮台」除遂了獨派的心，加速兩岸脫鉤，對中共整體對台工作還稱不上是致命錯誤。但如果台灣誤判或低估北京當局與中共最高領導人統一台灣的意志與決心，以為「現狀」可以永遠維持下去，台灣將付出的代價恐怕就難以估算。