我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參議員葛理漢猝逝 享壽71歲 川普上月才幫站台

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

賴清德對矢板明夫這態度 郭正亮：災難的開始

台灣新聞組／台北12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印太戰略智庫執行長矢板明夫(中)日前遭香港廖姓男子毆打，9日出席記者會說明。(記...
印太戰略智庫執行長矢板明夫(中)日前遭香港廖姓男子毆打，9日出席記者會說明。(記者邱書昱／攝影)

日裔台籍的矢板明夫日前在台中被香港廖姓男子毆打，陸委會第一時間就定調這是中共「民族團結進步促進法」生效後首起對台「跨境鎮壓」案件，但後來改口稱只是「高度懷疑」。前立委郭正亮說，民進黨、總統賴清德跟副總統蕭美琴，有多麼依賴矢板明夫、有多麼喜歡他，他質疑這就是災難的開始。

本報系聯合報報導，陸委會在司法調查前率先對外定調這是中共新法施行後的首起跨境鎮壓案件，陸委會遭質疑在指導辦案？陸委會副主委梁文傑駁斥稱，「我們不會去指導檢警要怎麼辦案，司法偵查是檢警的事情」。但他又強調，如果沒有一個單位或是平台來提醒「可能涉及到跨境鎮壓」，那一般派出所收到報案時就會認為這只是偶然的街頭鬥毆或者是出拳傷人。陸委會所做的工作就是根據當時的狀況，「我們判斷這個是很有可能跟跨境鎮壓有關」。至於最後檢調能夠查出什麼，具體的內容陸委會沒有權力去過問，也不會去干涉。

中時新聞網報導，郭正亮在《亮話天下》網路直播節目中表示，賴清德很喜歡矢板明夫，因為賴清德就是急著想要跟日本右翼結合。矢板明夫是「松下政經塾」的，又是「產經新聞」的，認識的媒體都是右翼的，如《文藝春秋》、《週刊文春》，賴清德當然很希望能夠跟他搭上線。

郭正亮說，蕭美琴說看到矢板明夫在台中被打，晚上睡不著覺。蕭美琴難過到睡不著覺，你就知道民進黨、賴清德跟蕭美琴，有多麼依賴他、有多麼喜歡他，可是這就是災難的開始。

郭正亮認為，中國大陸早晚會跟日本右翼開戰，你跟日本右翼太接近，就準備捲進去，一起被打。所以中國大陸當然對矢板明夫是非常有意見的，而且還加上一層因素，大陸民眾對矢板明夫他們家有恩。矢板明夫的爸爸那時候留在天津，如果不是一對中國大陸夫婦養育，還有他嗎？矢板明夫的爸爸後來娶一位大陸籍女士，所以矢板明夫的媽媽是中國人。

郭正亮表示，大陸人民對矢板明夫有恩、大陸政府也對他有恩，他還去過中國社科院，修了博士課程。結果他每一開口都在對付中國大陸，中國大陸會怎麼想他。

精華 FAQ

  • 陸委會第一時間把案件定調為中共新法生效後首起對台跨境鎮壓案，但之後又改稱只是「高度懷疑」，引發外界質疑其是否在司法未明前過早下結論。

  • 郭正亮認為，賴清德與蕭美琴對矢板明夫十分依賴、也很喜歡他，代表民進黨與日本右翼連結過深；若中國大陸與日本右翼衝突升高，台灣可能被牽連其中。

  • 他指出矢板明夫家族曾受中國大陸夫婦照顧，父親與母親也與大陸有淵源，且本人曾赴中國社科院修讀博士課程，卻長期發言批評中國，讓大陸方面難以接受。

賴清德 日裔 中共

上一則

觀察站 /「窮台」10年未成 別以為現狀永維持

下一則

新聞眼╱颱風假政治學 別寄託在「長官英明」

延伸閱讀

矢板明夫遇襲 賴清德：台灣不容許以暴力威脅迫使噤聲

矢板明夫遇襲 賴清德：台灣不容許以暴力威脅迫使噤聲
矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策

矢板明夫遭港男毆打 學者籲勿因個案收緊港澳政策
矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊

矢板明夫遭攻擊 涉外人士：中國跨國鎮壓警訊
台名嘴矢板明夫被毆打 曝陸籍男嫌在香港監獄「進進出出」

台名嘴矢板明夫被毆打 曝陸籍男嫌在香港監獄「進進出出」

熱門新聞

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

2026-07-11 10:17
鴻海創辦人郭台銘(右)與妻子曾馨瑩育有3名子女。（本報資料照片）

事隔一周...郭台銘再密會女球友 「兩人止步50公尺」

2026-07-10 02:30
彭博專欄作家溫以樂說，如果葡萄牙水手能看到今日的台灣，可能用繁榮之島來形容。路透

福爾摩沙已不足以形容台灣實力 彭博共同創辦人提議改稱

2026-07-10 14:51
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫三名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。（記者林孟潔／攝影）

他叫女友替3兒自慰再拍成性愛片 性侵還要求「3P」

2026-07-01 02:24
新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
強颱巴威預估路徑。(擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」)

強颱巴威3劇本：擦邊、西北颱、登陸台灣 未來36小時關鍵

2026-07-08 09:22

超人氣

更多 >
躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月

躲美閃兵11年破功 36歲台男持美護照返台 判刑10月
美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結
華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200

華人留學生改行當上門私廚 年收超10萬 一下午賺1200
世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國

世界盃／「黃金一代」一冠未得遭嘲諷 比利時門將：我們只是1200萬人的小國
搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣

搬家公司搬到一半加價 南加夫婦付3萬多 家當仍被扣