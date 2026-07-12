賴清德對矢板明夫這態度 郭正亮：災難的開始

印太戰略智庫執行長矢板明夫(中)日前遭香港廖姓男子毆打，9日出席記者會說明。(記者邱書昱／攝影)

日裔 台籍的矢板明夫日前在台中被香港廖姓男子毆打，陸委會第一時間就定調這是中共 「民族團結進步促進法」生效後首起對台「跨境鎮壓」案件，但後來改口稱只是「高度懷疑」。前立委郭正亮說，民進黨、總統賴清德 跟副總統蕭美琴，有多麼依賴矢板明夫、有多麼喜歡他，他質疑這就是災難的開始。

本報系聯合報報導，陸委會在司法調查前率先對外定調這是中共新法施行後的首起跨境鎮壓案件，陸委會遭質疑在指導辦案？陸委會副主委梁文傑駁斥稱，「我們不會去指導檢警要怎麼辦案，司法偵查是檢警的事情」。但他又強調，如果沒有一個單位或是平台來提醒「可能涉及到跨境鎮壓」，那一般派出所收到報案時就會認為這只是偶然的街頭鬥毆或者是出拳傷人。陸委會所做的工作就是根據當時的狀況，「我們判斷這個是很有可能跟跨境鎮壓有關」。至於最後檢調能夠查出什麼，具體的內容陸委會沒有權力去過問，也不會去干涉。

中時新聞網報導，郭正亮在《亮話天下》網路直播節目中表示，賴清德很喜歡矢板明夫，因為賴清德就是急著想要跟日本右翼結合。矢板明夫是「松下政經塾」的，又是「產經新聞」的，認識的媒體都是右翼的，如《文藝春秋》、《週刊文春》，賴清德當然很希望能夠跟他搭上線。

郭正亮說，蕭美琴說看到矢板明夫在台中被打，晚上睡不著覺。蕭美琴難過到睡不著覺，你就知道民進黨、賴清德跟蕭美琴，有多麼依賴他、有多麼喜歡他，可是這就是災難的開始。

郭正亮認為，中國大陸早晚會跟日本右翼開戰，你跟日本右翼太接近，就準備捲進去，一起被打。所以中國大陸當然對矢板明夫是非常有意見的，而且還加上一層因素，大陸民眾對矢板明夫他們家有恩。矢板明夫的爸爸那時候留在天津，如果不是一對中國大陸夫婦養育，還有他嗎？矢板明夫的爸爸後來娶一位大陸籍女士，所以矢板明夫的媽媽是中國人。

郭正亮表示，大陸人民對矢板明夫有恩、大陸政府也對他有恩，他還去過中國社科院，修了博士課程。結果他每一開口都在對付中國大陸，中國大陸會怎麼想他。